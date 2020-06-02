Ziraat Bankası kredi başvurusu sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi sonuç sorgulama sayfası

02 Haziran 2020 Salı 17:56 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 17:56

Ziraat Bankası kredi başvurusu sorgulama sayfası yoğun olarak araştırılıyor. Yeni kredi destek paketi açıklandı. Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni destek kredi paketini hayata geçirdi. Ziraat Bankası kredi başvurusu sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası'na kredi başvurusu yaparak bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar maddi olarak rahat bir nefes alacak. Bankaların destek kredisi kampanyaları vatandaşları heyecanlandırdı. Peki Ziraat Bankası Ziraat Bankası kredi başvurusu sorgulama nasıl yapılır? İşte düşük faizli Ziraat Bankası kredi sonuç sorgulama sayfası

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın kredi başvuru yeni destek paketi geçtiğimiz gün açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada kamu bankaları tarafından vatandaşlar için yeni destek kampanyası başlatılacağını, ev, araba almak isteyenler, çeyiz alacaklar, tatile gidecekler için finansman desteği sağlanacağına yer verildi. Aynı zamanda turizmi desteklemek amacıyla yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Tatil kredisi, çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi verilecek. Vakıfbank destek kredisi başvurusu yapmak isteyenler için başvuru linki haberimizin detaylarında.

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Kamu bankalarının kredi paketine göre Ziraat Bankası kredi başvurusu dahilinde; birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında 1 yılı ödemesiz 15 yıl vade ile kredi kullandırılacak. İkinci el taşıtlarda %0,82 faiz ile kredi kullandırılacak.

Ziraat Bankası Kredisinin Özellikleri

Kampanya, sıfır/birinci el ve ikinci el konut alımları için geçerli olacaktır.

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750.000.-TL, diğer şehirlerde ise en fazla 500.000.-TL olacaktır.

Kampanya kapsamında kullandırılacak konut kredileri eşit taksitli ve azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli olacaktır.

Müşterilerin tercihine göre belirtilen ödemesiz dönem vadesi daha kısa tutulabilecek.

Taşıt kredi paketi

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.

Sosyal hayatı destek paketi

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Anlaşma yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.

Tatil destek kredi paketi

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek.

Uygulamaya dahil olacak firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketleri, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri imkanı sağlanacak.

Üye iş yeri kampanya anlaşması yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.

Tatil destek kredi paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

İkinci el konutlar için de azami 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizle kredi verilecek. Piyasada konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 0.93 seviyesinde.

Kamu bankalarının hazırladığı finansman paketinin ilk ayağında, konut satın almak isteyenlere piyasa ortalamalarının yaklaşık yüzde 35 altında faizle finansman imkânı sağlandı. Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sağlanacak.