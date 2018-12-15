Ziraat Bankası kredi faiz indirimi son dakika ne kadar Konut kredi faiz oranları hesaplama düşüş devam edecek mi

Kredi faiz oranları son dakika yeni gelişmeler yaşanıyor! Ziraat bankası kredi faiz indirimi 0.98 ne zaman kadar geçerli? Konut faiz oranı ile kredi hesaplama nasıl yapılır? Konut kredi faizleri yüzde kaç düştü? Ziraat Bankası konut kredi faizleri ne kadar düştü? Aralık ayı 2018 Bankalardaki konut kredi faizleri ne kadar? soruların yanıtları araştırılyor. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası tarafından yapılan kredi faiz kararı sonrası bazı bankalardaki oranlar düşüş yaşandı. Aynı zamanda konut kredisi faiz oranlarında yüzde 2'nin altındaki 5 bankanın listesi açıklandı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut kredisi faiz oranlarında düşüş trendi devam ediyor. Ziraat Bankası, konut kredilerinde faizi yüzde 0.98'in altına çekti. Faiz indirimi Ziraat Bankası ile çalışan firmalardan ev alanlar için uygulanacak. Konut inşaat şirketleri aylık yüzde 1.78 olan konut kredisi faizinin bir bölümünü üstlenecek, böylece kredi alanların aylık maliyeti yüzde 0.98 olacak. 500 bin liraya kadar verilecek konut kredilerinin vadesi 120 aya kadar uzayabilme şansına sahip olacak. Kredi faiz oranları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler ile ilgil idetaylar star.com.tr heber sitemizde.

Ev almak araba almak yada bankalarda kredi çekmek isteyen vatandaşların bankalarda yapılan kredi faiz oranlarını sıklıkla takip etmekte.

Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti! iraat Bankası, konut kredilerinde faizi yüzde 0.98'in altına çekti. Faiz indirimi Ziraat Bankası ile çalışan firmalardan ev alanlara uygulanacak. Konut inşaat şirketleri aylık yüzde 1.78 olan konut kredisi faizinin bir bölümünü üstlenecek, böylece kredi alanların aylık maliyeti yüzde 0.98 olacak. 500 bin liraya kadar verilecek konut kredilerinin vadesi 120 aya kadar uzayabilecek. Böylelikle konut stoğunun eritilmesi planlanıyor. Ziraat Bankası, kendisiyle çalışmakta olan inşaat firmalarının elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek vermek, firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine katkıda bulunmak için kampanya başlattı.



Bankadan yapılan açıklamada hali hazırda bankayla aktif olarak kredili çalışmakta olan konut üreticilerinden konut satın alacak müşterilerine aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 Bin TL’ye kadar konut kredisi kullanma imkanı sunulacağı duyuruldu.

Konut kredisi faiz indirimi bulunmaz fırsat!



Banka, konut kredisi faizini firmaların da desteğiyle yüzde 0.98’e çekti. Kredide sınır 500 bin lira. Vatandaşın cebinden 361 bin lira daha az çıkacak.



'FİRMALARIN BORCUNUN GERİ ÖDEMESİNDE KULLANILACAK'



Açıklamada "Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0.98 olarak yansıtılacaktır." denildi.



Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmının söz konusu firmaların Ziraat Bankası'na olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacağı belirtildi. Kampanya ile bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankaca kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturulması hedefleniyor. "

Bu yıl zirve yapan konut kredisi faizlerinin yeniden yüzde 1’in altına düşmesi için Ziraat Bankası öncülüğünde indirim geldi. Konut sektörü ile işbirliği yapan Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan 120 ay vadeli kredilerde aylık yüzde 0.98 faiz oranı uygulayacak. İndirimden, banka ile kredili çalışan konut üreticilerinden ev alacak vatandaşlar yararlanabilecek.



80 PUAN MÜTEAHHİTTEN



Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0.98 olarak yansıtılacaktır” denildi. Bu da yüzde 0.80’lik faizi konut üreticilerinin karşılayacağı anlamına geliyor.



KREDİ ÖDEMESİNE DESTEK



Açıklamaya göre; kampanya kapsamında firmaların elinde bulunan bitmiş veya inşaatı süren konut stoklarının eritilmesine önemli katkı sağlanacak. Kredilerin bir kısmı, firmaların bankaya olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak. Böylece hem firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, hem de bankanın kullandırdığı kredilerin dönmesi hedeflendi.



PİYASADA YÜZDE 2.33



Konut kredisi faizleri şu anda piyasada ortalama yüzde 2.33 seviyesinde. ziraat bankası, kamu bankalarına öncülük ederek bunu yüzde 1.78’e çekmiş oldu. müteahhitler de 80 puan üstlenince faiz yüzde 0.98’e kadar indi. bu da, 500 bin lira kredi kullanan vatandaş için 361 bin lira, 100 bin lira kullanan için de 72 bin lira daha az faiz ödemesi demek...



İŞTE ARADAKİ FARK





TARIMSAL KREDİLERİ YENİDEN VADELENDİRİYOR



Ziraat Bankası dün de tarımsal kredileri yeniden vadelendireceğini, vadelendirme dönemi için yıllık yüzde 11 oranında faiz uygulayacağını açıklamıştı.



Kredi Pazarı'nda yer alan habere göre; Bankaların konut kredisi faiz oranları ortalaması güncel olarak yüzde 2,36 seviyesine geriledi. En düşük konut kredisi faiz oranı 60 ay vadede yüzde 1.89, 120 ay vadede yüzde 1,91 oldu. En yüksek faiz oranı ise halen yüzde 2.99 olmaya devam ediyor, yüzde 2’nin altında faizlerle konut kredisi kullandıran bankalar şu şekilde.

İNG Bank 60 aya kadar olan vadelerde yüzde 2.01, 61-120 ay aralığında olan vadelerde ise yüzde 1.91 konut kredisi faiz oranı sunuyor.



Standart konut kredisi ürünü kapsamında yüzde 2.8 faiz oranı uygulayan ICBC Bank, ilk evini alacak müşterilerine özel uyguladığı kampanyalı Yeni Evim Konut Kredisi ürünü kapsamında 120 ay vade için yüzde 1.92 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor.



Kuveyt Türk Bankası gerçekleştirdiği konut finansmanı kar payı indiriminin ardından kar payı oranlarını 60 aya kadar yüzde 1.89, 61-120 ay vade aralığında ise yüzde 1.94 olarak güncelledi.



Ziraat Bankası 100 bin TL ye kadar olan konut kredilerinde 120 ay vade için yüzde 1.98 faiz oranı uygularken, 100 - 500 bin TL arası 120 ay vadeli konut kredilerinde yüzde 2.09 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor.



DenizBank 100 bin TL ye kadar olan konut kredilerinde 60 ay vadeye kadar yüzde 1.99, 61-300 ay arasında ise yüzde 2,29 faiz oranları ile konut kredisi kullandırıyor.



Masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.89 üzerinden 60 ay vadeli 100 bin TL tutarda konut kredisi hesaplama yapıldığında kredinin toplam geri ödemesi 168 bin TL ye karşılık gelirken aylık ödeme miktarı ise 2 bin 800 TL oluyor.

KREDİ FAİZLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Vatandaşın beklediği kadar hızlı olmasa da yine de bankaların konut kredisi faiz oranları için indirim eğilimi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan kredi faiz indirimi müdahalelerin ardından bugünd de Şeker Bank konut kredisi faiz oranı için indirim kararı alındı.



Şekerbank konut kredisi faiz oranları yüzde 2,74 seviyesinden yüzde 2,47 seviyesine çekildi. Yapılan indirimin ardından 120 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi paketi aylık ödemesi 2 bin 609 lira olarak gerçekleşirken toplam konut kredisi geri ödemesi ise 313 bin 155 lira oldu.

Posta Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; konut kredisinde faizler düşmeye başladı! Ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunan konut kredisi faizi bazı bankalarda yüzde 1.89’lara kadar düşüyor. Bu orandan 10 yıl vadeli 100 bin lira kredi kullanan vatandaş 50 bin lira daha az ödeyecek.

Geçtiğimiz aylarda yüzde 3.24’lere kadar yükselerek rekorlar kıran ve vatandaşın ev almasını zorlaştıran konut kredisi faizlerinde gerileme yaşanıyor. Ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunan konut kredisi faizlerinde yüzde 1.89’lu seviyeler görülmeye başlandı. Bu da 10 yıl vadeli 100 bin liralık kredide vatandaşın cebinde yaklaşık 50 bin lira kalması anlamına geliyor.







EN DÜŞÜK YÜZDE 0.89

Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti! iraat Bankası, konut kredilerinde faizi yüzde 0.98'in altına çekti.



Konut kredisi faizleri bu yıl psikolojik sınır olan yüzde 1’i oldukça aşmıştı. Eylül ayında özel bankalardan yüzde 3.24’lere kadar yükselen konut kredisi faizleri Merkez Bankası’nın 23 Kasım verilerine göre; ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunuyor. Oranlar bankalara göre değişse de bu hafta itibarıyla piyasadaki en düşük faiz oranı yüzde 1.89’a gerilemiş durumda.



TAKSİT 409 TL DÜŞTÜ



Rakamlara bakacak olursak, yüzde 1.89 oran üzerinden 10 yıl vadede 100 bin liralık kredi kullanıldığında aylık 2 bin 113 lira taksit ödenirken, geri ödeme 253 bin 616 lirayı buluyor. Konut kredisi yüzde 2.37 üzerinden kullanıldığında ise aylık taksit 2 bin 522 lira olurken, geri ödeme miktarı da 302 bin 603 liraya yükseliyor. Buna göre, 100 bin liralık kredide 48 bin 987 lira cepte kalıyor.



500 BİN TL KREDİDE



Daha yüksek oranlarda kredi kullanıldığında, vatandaşın cebinde kalan miktar da artıyor. Buna göre; 10 yıl vadede 500 bin liralık kredi yüzde 2.37 faiz oranı üzerinden kullanıldığında aylık taksitler 12 bin 608 liraya çıkıyor. Toplam geri ödenecek miktar da 1 milyon 513 bin 16 lira oluyor. 500 bin liralık kredi 10 yıl vadede yüzde 1.89 oran ile kullanıldığında ise aylık taksitler 10 bin 567 liraya, toplam ödeme miktarı da 1 milyon 268 bin 78 liraya iniyor. Bu durumda vatandaş 244 bin 938 lira karlı çıkıyor.



KREDİ KULLANIMI DİBİ GÖRDÜ



Ev almak isteyen vatandaşlar için konut kredisinde psikolojik faiz oranı yüzde 1 olarak biliniyor. Faiz oranı yüzde 1’i aştıkça, kredi kullanımı da aynı ölçüde geriliyor.Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, yükselen faizler nedeniyle konut kredisi kullanımı yüzde 79.1 azalarak 8 bin 65’e geriledi.Toplam konut satışları içinde ipotekli (kredili) satışların payı yüzde 5.5’e kadar düştü. Bu oran yüzde 30’lu seviyelerde bulunuyordu.

Bankaların 6 Aralık 2018 Tarihli Konut Kredisi Faiz Oranları Listesi (120 Ay Vadeli 100 Bin Lira Konut Kredisi Temel Alınmıştır)

Emlak365'ten alınan bilgilere göre;



ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,89



ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,92



Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,94



Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,97



Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0,98



Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09



Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09



Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,28



Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29



Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29



İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30



Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,35

En düşük yüzde 2, en yüksek ise yüzde 3.10 seviyesini gören faiz oranları alım gücünü düşürüyor. Konutta yeni kampanyanın detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber piyasadaki konut stokunu eritmek için yeni kampanya düzenleniyor. Hükümetin hamlesine karşılık bankalardan da konut kredisi faiz güncellemesi haberi geldi.



Yüksek ev fiyatlarının cep yakacağı düşünülse de artık konut kredileri birçok kişinin bu konudaki kurtarıcısı haline geldi. Faiz oranları nedeniyle kredi almaktan çekinen kişilerin izlediği ilk yol, ödeme planları ve konut kredisi faiz oranları hakkında detaylı bir araştırma yapmaktan geçiyor.



Kampanya dahilinde öncelik maddi sorunlar yaşayan gayrimenkul firmalarının satılmayan konut stoklarının Emlak Konut’ a devredilerek satılmasını kapsıyor. Emlak Konut firmalardan devraldığı konutları havuzunda satışa çıkaracak. Satıştan elde elden kazancın %70’i firmaların bankalara olan borçlarında %30’u da firmaların kendi işlerinde harcanmak koşulu ile devredilecek.



Konutta yeni kampanyanın detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber piyasadaki konut stokunu eritmek için yeni kampanya düzenleniyor.



Kasım ayı içerisinde devreye girmesi beklenen kampanya kapsamında yeni bir gelişme olmazsa konut sektörünü rahatlatacak proje kapsamında konut almak isteyen vatandaş için cazip bir fırsat sunulmuyor.



Bankaların 3 Aralık itibari ile 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları şu şekilde;



Banka Konut Kredisi Faiz Oranı



İNG Bank yüzde 1,91



Ziraat Bankası yüzde 1.98



Kuveyt Türk Bankası yüzde 2,04



Türkiye Finans yüzde 2,20



Yapı Kredi Bankası yüzde 2,33



Garanti Bankası yüzde 2,34



Akbank yüzde 2,35



QNB Finans yüzde 2,42



İş Bankası yüzde 2,50



VakıfBank yüzde 2,50



TEB yüzde 2,58



HalkBank yüzde 2,59



Şekerbank yüzde 2,74



ICBC yüzde 2,80



HSBC yüzde 2,99



DenizBank yüzde 2,99



Anadolubank yüzde 2,99



Ağustos ayı itibari ile kur artışı sonrasında zirve seviyelere ulaşan konut kredisi faiz oranları nispeten inmeye başlasada hala vatandaşı memnun edecek seviyelere gerilemedi. Edinilen bilgilere göre, bankaların konut kredisi faiz oranları ortalamaları %2,61 seviyesine geriledi. Özel bankalar tarafından son haftalarda gerçekleştirilen konut kredisi faiz indirimleri, masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranı olan Ziraat Bankası bile %1.98 oranının altına inemedi. Ziraat bankası %1.98 faiz oranı da sadece 100 bin TL ye kadar olan konut kredilerinde uyguluyor. 100 -500 bin TL aralığındaki oran ise %2.09.



Ziraat Bankasının yanında İNG Bank’ta 100 bin TL üzerinde %2.09 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. %2.09 faiz oranı ile konut kredisi kullandıran VakıfBank ve HalkBank’ın kampanyalı konut kredisi ürünlerinde de 100 bin TL üzerine çıkıldığında faiz oranları yükseliyor.



Ortalama konut fiyatları üzerinden 300 bin TL tutarında konut almak isteyen vatandaşın konutun ekspertiz değerinin %80’i kadar konut kredisi kullanabileceği düşünüldüğünde 240 bin TL konut kredisinin 120 ay vade ve %2.09 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama yapıldığında aylık ödemesi 5 bin 473 TL’ye karşılık geliyor. Vatandaşın toplam geri ödeme miktarı ise 656 bin 760 TL ye denk geliyor.



Konut sahibi olmak için konut kredisi faiz oranlarında indirim bekleniyor. Konut stoklarının eritilmesi için Emlak Konut havuzunda konut satışı yapılsa da vatandaş güncel konut kredisi faiz oranları ile konut alamıyor. Emlak Konut bünyesinde toplanacak olan stoklar düşük fiyatlı satılacak olsa dahi konut kredisi faiz oranlarında indirim olmadan vatandaşın uygun fiyatlarla konut edinebilmesinde başarılı olabilecek gibi görünmüyor.

Konut Kredisi Faiz Oranları



Kişiler için en önemli ihtiyaçlardan birisi evdir. Her yıl artan kira fiyatları veya yapılan zamlar vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bu durumundan kurtulmak için yapılması gereken ev almak olacaktır. Günümüzde asgari ücret veya ortalama bir maaşla çalışan kişinin ev alması çok zor olduğunu hepimizin ortak görüşüdür diyebiliriz. Tabi bu durum metropol büyük şehirler için geçerli olduğunu unutmamız gerekiyor. İstanbul gibi bir şehir de ev almak istediğinizde yüklü bir miktarınız olmadığı sürece ev bulmanız mümkün olmayacaktır. Ev almak için kişilerin birikimleri iyi olmalı veya iyi bir yatırım ile yüksek gelire sahip olmanız gerekiyor. Birikimleriniz veya yüksek geliriniz yoksa ev almak için bankaların müşterilere sağladıkları konut kredilerinden faydalanabilirsiniz. Türkiye’de bulunan bankalar müşterilere faiz oranlarıyla birlikte çeşitli finansman sağlamaktadır. Bu durum için dikkat edilmesi gereken en uygun banka konut kredisi hangisi olduğunu bilmenizdir. Krediyi alacağımız bankanın oranları çekebileceğimiz miktar ve vade oranına göre değişmektedir. Kredi çekmeden önce faiz oranlarını analiz yapması tavsiye ederiz. Sizlere bankaların sağlamış olduğu konut kredisi faiz oranlarını aşağıda maddeler halinde iletelim.



Ziraat Bankası Faiz Oranı %2,19

Halkbank Faiz Oranı %2,09

Vakıfbank Faiz Oranı %2,09

Akbank Faiz Oranı %2,09

Şekerbank Faiz Oranı %2.47

Kuveyt Kredisi Kar Oranı % 1.89

İş Bankası Faiz Oranı %2,4

Garanti Bankası Faiz Oranı %2,28

Yapı Kredi Bankası Faiz Oranı %2,29

ICBC Bank Faiz Oranı % 1,99

ING Bank Faiz Oranı % 1,89

HSBC Bank Faiz Oranı % 2,99

Alternatif Bank Faiz Oranı %2.79

Denizbank Faiz Oranı % 2,75

Burgan Bank Faiz Oranı % 2,75

Anadolu Bank Faiz Oranı % 2,99



Başvuru süreniz içerisinde yukarıda belirtilen Konut kredisi faiz oranları değişkenlik gösterebilir. Başvuracağınız zaman bankanızdan güncel faiz oranını kontrol etmeyi unutmayınız. Geri ödeme yapacağınız taksit tutarına göre de faiz oranı değişkenlik gösterir. Banka şubesine gittiğinizde faiz oranı, aylık geri ödeme ve toplam tutarı sorarsanız, bütçenizi ona göre ayarlayıp geri ödemelerde sorun yaşamazsınız. Bankaya yapılan gecikmeli ödemeler findeks puanınızı etkilemektedir. Findeks puanı yani kredi notu düşük olan kişiler için banka tarafından kredi başvuruları değerlendirilmiyor.