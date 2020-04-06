Ziraat Bankası saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası'ndan son dakika çalışma saatleri açıklaması

06 Nisan 2020 Pazartesi 15:19 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 15:19

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatleri de değişmişti. Ziraat Bankası'ndan gelen son dakika açıklamasına göre Ziraat Bankası Şubelerinin çalışma saatleri değişmediği aktarıldı. Buna göre Ziraat Bankası saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte Ziraat Bankası'ndan yeni çalışma saatleri açıklaması

ZİRAAT BANKASI KAÇA KADAR AÇIK?

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, müşterilerin işlem yapmak için görece daha az yoğun olan öğleden önceyi tercih edebileceğini bildirdi.

Kırbaş, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgınının günlük yaşantıya etkilerini en aza indirmek ve hayatın akışının devam etmesini sağlamak amacıyla şubelerdeki faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini vurguladı.

Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi yine 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece 12.30 -13.30 saatlerinde bir saatlik öğle yemeği arası için kapalıyız. Salgın öncesi dönemde müşterilerimizin bankacılık işlemleri için şubelerimizi ziyaret saatlerinde eşit bir dağılım bulunuyordu. Ancak bu dönemde şubelerimizde öğleden önce görece daha az işlem yapılıyor. Müşterilerimizin bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için öğleden öncesinde 09.00-12.30 saatlerinde 3,5 saatlik önemli bir zaman var. Bu nedenle şubeye gelmek zorunda olan müşterilerimiz öğleden önceyi tercih edebilir. Bu husus sosyal mesafenin korunması açısından da önem taşıyor. İşlem yapacak müşteri sayısının günün saatlerine eşit dağılması müşterilerimiz arasında sosyal mesafenin korunmasına da yardımcı oluyor."

'MÜŞTERİLERİMİZİ MASKELİ OLARAK KABUL EDİYORUZ'

Ali Kırbaş, koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında vatandaşların toplu olarak bulunduğu market, pazar yeri gibi alanlarda maske zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, "Alınan tedbirlerle uyumlu olarak biz de bugünden itibaren şubelerimize müşterilerimizi maskeli olarak kabul ediyoruz. Sağlık çalışanları başta olmak üzere, güvenlik güçleri, bankacılık sektörü çalışanları, lojistik firmaları çalışanları, gıda tedarik zincirinde çalışanlar gibi birçok sektör çalışanı salgın hastalık riskine rağmen fedakarca görev yapıyor. Bu fedakarca çalışmaları için hepimiz onlara teşekkür borçluyuz." değerlendirmelerini yaptı.