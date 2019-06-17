Ziraat Bankası son dakika enflasyona endeksli konut kredisi faiz oranı nedir? Enflasyona uygun konut kredisi avantajları nelerdir?

‘Ziraat Bankası son dakika enflasyona endeksli konut kredisi nedir? Enflasyona uygun konut kredisi avantajları nelerdir?’ sorularına ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. Ziraat Bankası son dakika açıklamasıyla, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine avantaj sağlayacak “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ürününü bugün kullanıma sunuyor. “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ile önümüzdeki dönemde enflasyon oranlarında ve finansman koşullarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlarımızın mevcut konut ihtiyaçlarını daha fazla ötelemeksizin istedikleri zamanda ve en uygun maliyetle ev sahibi olmaları hedefleniyor. Peki ev sahibi olmak isteyen vatajlar Enflasyona Endeksli Konut Kredisi Ürünü ile neler yapabilecek? Konut kredisi faiz oranı yüzde kaç olarak belirlendi? İşte haberimizin detayları…

ENFLASYONA ENDEKSLİ KONUT KREDİSİ NEDİR?

“Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ile önümüzdeki dönemde enflasyon oranlarında ve finansman koşullarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlarımızın mevcut konut ihtiyaçlarını daha fazla ötelemeksizin istedikleri zamanda ve en uygun maliyetle ev sahibi olmaları hedefleniyor.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünü, özellikle gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandı. Bu ürüne ilişkin faiz oranı ilan edilen Enflasyon Oranı (TÜFE) + Banka Tarafından Belirlenecek Marj Oranı toplamından oluşacak olup, kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecek.

ENFLASYONA ENDEKSLİ KONUT KREDİSİ ÜRÜNÜ İLE NELER YAPILABLİECEK?

- Satın alınacak konutun %80’ine kadar kredi kullandırılabilecektir.

- 120 aya kadar vade belirlenebilecektir.

- Erken kapama/ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

- Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecektir.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi işlemlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan TÜFE Endeksi dikkate alınıyor. Kredi kullandırım işlemlerinde TÜİK tarafından açıklanan en güncel TÜFE yıllık yüzde değişim oranı esas alınıyor. Bu kapsamda Enflasyona Endeksli Konut Kredisinde faiz oranı; en son açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranına Bankamızca belirlenen marj oranının eklenmesi ile hesaplanıyor. Bu faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek 6 veya 12 aylık periyotlarda, enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecek. Sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı güncellemesi yapılırken, içinde bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranı esas alınacak.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

Bu çerçevede Bankaca Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı; 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlendi.