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Ziraat Bankası son dakika: Ziraat Bankası 2019 konut krediler faiz oranları ve ihtiyaç kredileri faiz oranları nedir?

Ziraat Bankası’dan Türk ekonomisinin yükselişe geçtiği son aylarda olumlu son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası 2019 ihtiyaç ve konut kredilerinde bir kez daha indirime gittiğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, “Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacaktır.' İfadelerine yer verildi. Peki, Ziraat Bankası 2019 konut ve ihtiyaç kredileri faiz oranları yüzde kaç oldu?

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Ziraat Bankası 2019 ihtiyaç ve konut kredilerinde bir kez daha indirime gittiğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, “Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacaktır." İfadelerine yer verildi. Peki, Ziraat Bankası 2019 konut ve ihtiyaç kredileri faiz oranları yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar

 

ZİRAAT BANKASI 2019 KONUT KREDİLERİ FAİZ ORANLARI YÜZDE KAÇ?

 

Ziraat Bankası, 4 Mart 2019 tarihinden itibaren konut kredilerinde 120 aya kadar tüm vadelerde faizleri aylık yüzde 1,28’e indirdi.

 

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİLERİ FAİZ ORANLARI YÜZDE KAÇ?

 

Banka, İhtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranı aylık yüzde 1,53’e indirdi.

 

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ZİRAAT BANKASI TARAFINDAN ŞU AÇIKLAMA YAPILDI,

 

Ziraat Bankası ülkemize katma değer sağlayan her ekonomik faaliyetin yanında olma anlayışının bir parçası olarak konut sektörüne uzun yıllardır öncü ve etkin finansal çözümler sunmaktadır. Her yıl pazar payını kesintisiz artıran Ziraat Bankası konut kredilerinde sektörün açık ara lider bankası konumuna ulaşmıştır.

 

Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini; uygun faiz oranları, üstün hizmet kalitesi, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir.

 

Ziraat Bankası; bir yandan konut üreticisi firmalarımız ile bireyleri düşünen çözüm önerilerini sürekli geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda vatandaşlarımızın mümkün olan en iyi maliyetle konut edinmelerini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Ziraat Bankası; son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 04 Mart 2019 tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık %1,28’e indirmiştir.

 

Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık %1,53’e indirmiştir.

 

Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacaktır.

 

 

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