Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor

Bankanın 2025 yılının ilk yarısına ilişkin sonuçlarını değerlendiren Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar; "2025 yılının ilk altı aylık dönemi, küresel ölçekte devam eden ekonomik belirsizlikler ile jeopolitik gelişmelere sahne oldu. Türkiye ekonomisinde ise uygulanmakta olan ekonomi politikası ile makroekonomik hedeflere ve Orta Vadeli Programa bağlı kalınarak dezenflasyon sürecinin hızlanmasında önemli bir mesafe alınmıştır."

Ziraat Bankası'nın 2025'in ilk altı ayında da yüksek performansını koruduğunu belirten Çakar, Bankanın güçlü mali yapısı ve çeşitlendirilmiş kaynak kompozisyonu ile sürdürülebilir büyümeye devam ettiğini' belirtti.

"AKTİF BÜYÜKLÜKTE LİDER BANKA KONUMUNDAYIZ"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar; Bankamız, aktif büyüklükte de lider banka konumunda bulunuyor. Aktif büyüklüğümüz yılın ilk yarısında 6,9 trilyon TL'yi aştı. Aktiflerin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerimiz 3,5 trilyon TL'yi aşarken, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 4,9 trilyon TL olarak gerçekleşti.

Bu süreçte Bankamız başta tarım olmak üzere, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sektörlerin öncelikli olarak finanse edilmesini sağlayarak, ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürdü.

"İŞİMİZ ZİRAAT, GÜCÜMÜZ ZİRAAT"

Tarımın her alanında çözüm odaklı şekilde sürdürülebilir ve ulaşılabilir finansman desteğimizi sunarken, yapısal sorunların çözümüne yönelik olarak sektörün ilgili tüm paydaşlarıyla çalışmalarımızı sürdürdük.

Bankamız, 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek teşrifleriyle, 81 ilden gelen çiftçilerimiz, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, tohum, gübre, ilaç, gıda, yem, tarım makineleri sanayicileri, kooperatifler, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları, tarım ve ekonomi gazetecileri gibi tarım ekosistemi içerisinde yer alan iki bini aşkın paydaşımızın katılımı ve 'İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat' mottosuyla haziran ayında İstanbul'da gerçekleştirdi. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğimiz bu buluşmada tarımın bugünü ve yarını ele alınarak çok önemli çıktılar elde edildi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI REKOR SENDİKASYON KREDİSİ TEMİN ETTİK"

Bankamız ikinci çeyrekte toplam 1,75 milyar ABD doları tutarında sendikasyon kredisi temin ederek, bugüne kadar Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en yüksek tutarlı ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini başarıyla gerçekleştirerek, geçen yılki sendikasyon kredisini %104 oranında yenilemiştir. Krediden sağlanan kaynak başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere sürdürülebilir tarım projelerine ve reel sektör yatırımlarına yönlendirilerek düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sağlanmaktadır. Yine bu dönemde ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ile uyumlu olarak Bankamızın orta ve uzun dönemli karbonsuzlaşma yol haritasını hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık.

"YURT DIŞI HİZMET AĞIMIZI GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

20 farklı ülkede bulunan iştiraklerimiz ve yurt dışı şubelerimiz aracılığıyla, yılın ikinci çeyreğinde de ülkemizin dış ticaret hacminin büyümesine ve karşılıklı yatırımların artmasına olumlu katkılarda bulunmaya devam ettik. Yurt dışında, 2015 yılından bu yana şube statüsünde faaliyet gösterdiğimiz Kosova'daki yapılanmamızı ikinci çeyrekte iştirak banka statüsüne dönüştürerek, yurt dışı iştirak banka sayımızı 10'a çıkardık. Yurt dışındaki hizmet ağımızın bulundukları ülkeler ile Türkiye arasındaki dış ticaret işlemlerinden aldıkları pay son 1 yılda %92 oranında artarak 7 milyar USD'ye ulaştı. İhtiyaç ve potansiyel görülen yerlerde yurt dışı hizmet ağımızı kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİMİZ İLE SEKTÖRÜN EN KARLI BANKASIYIZ"

Sürdürülebilir büyüme stratejisi ve güçlü finansal yapısıyla Bankamız, yılın ilk yarısında 64 milyar TL net kar elde ederek, sektörün yine en karlı Bankası oldu.

Dijital alt yapı yatırımlarımız ve güçlü sermaye yapımız ile müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en etkin bir şekilde karşılamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte, bize güvenen müşterilerimize, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım' dedi.