Ziraat Bankası uluslararası piyasalardan 1,75 milyar dolarlık kaynak temin etti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankasının sürdürülebilirlik bağlantılı kredisinin performans kriterleri, yeşil varlık oranını destekleyen finansman faaliyetlerinin artırılması ve sürdürülebilir tarım olarak belirlendi.

Ziraat Bankası, mevduat dışı kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında 24 ülkeden 60 bankanın katılımıyla 849 milyon dolar ve 767 milyon avro olmak üzere iki dilimde toplam 1,75 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi temin ederek, geçen yıl sağladığı rekor sendikasyon kredisini yüzde 100 başarıyla yeniledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, küresel piyasaların jeopolitik gerilimler ve buna bağlı yüksek volatilite ile test edildiği bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Çakar, şunları kaydetti:

"Böylesine zorlu bir konjonktürde, bankamızın sağlam bilanço yapısı, geniş muhabir ağı ve paydaşlarımızla uzun yıllara dayanan güven ilişkisi sayesinde sendikasyon kredimizi başarıyla temin ettik. Elde edilen bu kaynak, yalnızca bankamızın finansal gücünü değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin küresel ölçekteki dayanıklılığına ve potansiyeline duyulan inancı da bir kez daha teyit etmiştir. Geçtiğimiz yıla oranla kredimizin maliyetlerini daha rekabetçi bir seviyeye çekebilmiş olmanın yanı sıra mevcut işbirliklerimize ek olarak yeni uluslararası bankaların da katılımını görmek bizler için memnuniyet vericidir. Bu ilgi, stratejilerimizin doğruluğunun ve piyasadaki itibarımızın bir göstergesidir."

Çakar, temin edilen bu kaynağın sürdürülebilirlik temasıyla kurgulandığını, bir yandan dış ticaretin finansmanında itici güç görevi görürken diğer yandan sorumlu bankacılık ilkelerine olan bağlılığı da pekiştireceğini bildirdi.



Performans kriterlerini sürdürülebilir tarım finansmanının güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüm hedeflerinin desteklenmesi doğrultusunda belirlediklerini ifade eden Çakar, "İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat diyerek bu kaynakla tarımsal üretim ekosistemine katkı sunarken, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de destek vermeyi amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Çakar, uluslararası piyasalardaki etkinliklerini artırarak kaynak yapılarını çeşitlendirmeyi sürdüreceklerini, reel sektör yatırımları, tarımsal üretim ve çevresel dönüşüm alanlarında finansman desteklerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.