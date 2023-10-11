İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7303
  • EURO
    29,4498
  • ALTIN
    1667.05
  • BIST100
    8423.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ziraat Bankası'ndan Akaryakıt Sektörüne Özel Destek
Ekonomi

Ziraat Bankası'ndan Akaryakıt Sektörüne Özel Destek

Akaryakıt sektörüne özel, avantajlı üye işyeri, DBS ve Teminat Mektubu fiyatlamaları ile akaryakıt istasyonlarının maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

11 Ekim 2023 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Ziraat Bankası'ndan Akaryakıt Sektörüne Özel Destek
ABONE OL

Tüm sektörlerin finansal açıdan desteklenmesinde önemli rol oynayan Ziraat Bankası, akaryakıt sektöründe de üye işyerlerine özel olarak belirlediği fiyat ve ücretler ile maliyet avantajı sunmaya devam ediyor. Bu sayede akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin, dolayısı ile son tüketicinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık "Kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak akaryakıt alımlarımda, firma maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için üye işyeri komisyon oranları ve POS ücretlerinin, işyerinin tercihine göre üç farklı modeldeki özel fiyatlama seçenekleri ile belirlenebilecek;

Her firma ve bayi kendi özel koşullarına uygun olan fiyatlama modelini tercih ederken, bu uygulama kapsamında Bankamız kartları Ziraat BANKKART' a özel %1,59'a varan avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanma imkânı da bulabilecektir.

Ayrıca firmalarımız için avantajlı faiz oranlarıyla DBS ve indirimli komisyon oranı ile teminat mektubu imkanları da sunulmaktadır.

Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.