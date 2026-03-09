Ziraat Bankası'ndan bir ilk daha: Tüm bankalardaki kartlar artık Ziraat Mobil'de

Türkiye'nin en fazla kullanılan bankacılık uygulaması Ziraat Mobil, yenilikçi özellikleriyle kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Açık bankacılık hizmetlerinin ikinci fazı kapsamında sunulan bu yeni özellikle birlikte müşteriler, farklı bankalardaki kart bilgilerini ve kart hareketlerini tek bir mobil uygulama üzerinden kolaylıkla takip edebilecek. Türkiye'de dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen her 5 bankacılık işleminden biri Ziraat Bankası'nın dijital kanalları aracılığıyla yapılırken, Bankanın aktif dijital müşteri sayısı da 25 milyonu aşmış bulunuyor.

Ziraat Mobil; sade ve kullanıcı dostu ara yüzü, güçlü güvenlik altyapısı ve sürekli geliştirilen dijital hizmetleriyle Türkiye'de mobil bankacılığın en önemli referans uygulamalarından biri olmayı sürdürüyor. Müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan yaklaşımıyla geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar bankacılık işlemlerini hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilirken, tek platform üzerinden sunulan kapsamlı finansal yönetim imkanlarıyla günlük finansal hayatlarını daha kolay yönetebiliyor.

Türkiye'de Bir İlk: Bütünleşik Kart Deneyimi Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, bankanın açık bankacılık alanındaki öncü rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesiyle birlikte dijital bankacılık önemli bir dönüşüm geçirdi.

Mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde bankacılık işlemleri artık daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geldi. Açık bankacılık hizmetlerinin ilk fazında müşterilerimiz hesap bakiye ve hareketlerini tek bir mobil uygulama üzerinden görüntüleme imkânına kavuşmuştu.

İkinci faz ile birlikte Türkiye'de ilk kez Ziraat Mobil üzerinden tüm bankalardaki kart bilgilerini görüntüleme ve kart hareketlerini izleme imkânı da sağlandı. Bu sayede bireysel ve kurumsal müşterilerimiz tüm bankalardaki kart bakiyelerini, harcama detaylarını, limitlerini ve ödeme tarihlerini tek bir uygulama üzerinden görebilecek ve kart borçlarını kolaylıkla takip edebilecek. Ayrıca müşterilerimiz diğer bankalardaki hesapları üzerine ileri tarihli transfer talimatı ve düzenli transfer talimatı oluşturarak bu talimatlarını da Ziraat Mobil üzerinden kolaylıkla yönetebilecek.

Sağlık, Türkiye'de açık bankacılık kullanımının hızla yaygınlaştığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı, "Ülkemizde açık bankacılık hizmetinden yararlanan kişi sayısı 16 milyonu aşmış durumda. Bu tür hizmetlerin devreye girmesiyle bu rakamların giderek artacağını ve açık bankacılık uygulamalarının zamanla açık finansa ve ardından açık veriye doğru evirileceğini öngörüyoruz. Ziraat Bankası olarak dijital bankacılık alanındaki güçlü altyapımız, yenilikçi vizyonumuz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla finansal teknolojilerde öncü rol üstlenmeye ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."