Ekonomi

Ziraat Bankası'ndan Sürdürülebilirlik temalı rekor sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası, sürdürülebilirlik temalı fonlama ve dış finansmanda çeşitlendirme stratejileri kapsamında aynı yıl içerisinde ikinci sendikasyon kredisini başarıyla temin ederek uluslararası piyasalardaki güçlü ve itibarlı konumunu pekiştirdi.

HABER MERKEZİ31 Ekim 2025 Cuma 11:24 - Güncelleme:
Ziraat Bankası'ndan Sürdürülebilirlik temalı rekor sendikasyon kredisi
Söz konusu işlem 509 milyon ABD Doları ve 413 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli iki dilimde gerçekleştirilirken, Banka toplam 988 milyon USD tutarında yeni dış kaynak temin etmiş oldu.

Sendikasyon kredisine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 'Küresel koşulların sürekli değiştiği ve dünya ticaretindeki belirsizliklerin arttığı bir dönemde, aynı yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz ikinci sendikasyon kredimize gelen yüksek talep, uluslararası finans çevrelerinin Bankamıza ve Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha göstermiştir. Piyasa şartları ile uyumlu ve dengeli likidite yönetimi stratejimiz doğrultusunda attığımız bu adımla sektörün en büyük bankası olarak sürdürülebilirlik odaklı iş modelimizi geliştirmeyi ve dış ticaretin finansmanındaki liderliğimizi daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. Yılın ilk yarısına kıyasla daha uygun maliyetli kaynak ile başta sürdürülebilir tarım projeleri ve reel sektör yatırımları olmak üzere dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu işlemde sürdürülebilir tarımın finansmanını ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemeye devam etmeyi performans kriterlerimiz olarak belirledik.

Önümüzdeki dönemde sorumlu bankacılık anlayışımızı koruyarak, kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi, dengeli bilanço yapımızı sürdürmeyi ve dış ticaretteki payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu başarılı sürece katkı sağlayan başta koordinatörlerimiz olmak üzere tüm muhabir bankalarımıza ve paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum.' değerlendirmelerinde bulundu.

