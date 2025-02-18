Geniş ürün yelpazesi ve toplumun her kesimine sunduğu hizmetlerle toplam mevduat hacmini 3,6 trilyon TL'ye yükselten Ziraat Bankası, daha önce de olduğu gibi tasarrufu olan müşterilerin ilk adresi olmaya devam etmiş ve TL ağırlıklı bilanço ile kaynak yapısını güçlendirmiştir.

2024 YILINDA YURT DIŞINDAN İLAVE 7,6 MİLYAR USD KAYNAK

Ziraat Bankası, 160 yılı aşan geçmişi ve Türkiye'nin en yaygın muhabir ağına sahip Bankası olarak, uluslararası piyasalarda tesis ettiği güven ve saygınlıkla, 2024 yılında yurt dışından ilave 7,6 milyar USD kaynak sağlayarak bu alanda en fazla finansman temin eden Banka olmayı başardı. Böylelikle Bankanın bu kalemdeki toplam büyüklüğü 19 milyar USD seviyesine çıktı.

TARIMIN VE DIŞ TİCARETİN LİDER BANKASI

Ülkemizin kalkınma ve büyüme vizyonuna uygun olarak ihracatçılara desteğini her geçen gün artıran Ziraat Bankası, 2024 yılında ihracatın finansmanında da tüm temel kalemlerde olduğu gibi sektörün lider Bankası konumuna geldi. Bunun yanında Ziraat Bankası 2024 yılında ülkemiz dış ticaretinin %20'sine aracılık ederek girişimcilerimizin yanında yer almaya devam etti.

Ziraat Bankası, ana misyonu olan tarım sektöründe %70'in üzerinde pazar payı ile üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve uygun koşullarda çözümler sunmaya devam etti. Tarım kredilerinin büyüklüğü son 5 yılda 9 kat artarak 2024 yılında 600 milyar TL'yi aştı.

Tarımın finansmanının sağlanmasında, gençlerin ve kadınların desteklenmesi, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaşması, güneş enerjisinin kullanımına yönelik kredi ürünlerinin tasarlanması, yerli üretimin teşvik edilmesi, mekanizasyon ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, depolama, işleme ve pazarlama süreçlerinin desteklenmesi ile güvenli ve sürdürülebilir gıdaya erişimin kolaylaştırılması, tarımın verimliliğinin ve katma değerinin artırılması odak noktası oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar;

"Bankacılık sektörünün birçok alanında lider bankası olan Ziraat Bankası, ekonomimize en yüksek katma değeri sağlamak amacıyla, kaynaklarını reel sektörün finansmanına yönelik kullandırmaya, başta ana misyonu tarım olmak üzere yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve KOBİ'leri önceleyerek kredi ağırlıklı büyümeye devam etti.

SEKTÖRÜN EN KARLI BANKASI

Uluslararası bankacılık normlarında esas alınan likidite, aktif kalitesi, sermaye ve verimlilik kriterlerine uyumlu olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası'nın 2024 yılında özkaynak karlılığı %27, aktif karlılığı ise %2,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sürdürülebilir karlılık içinde büyümeyi hedefleyen Ziraat Bankası sağlam ve dengeli bilanço yapısı ile ekonomimize en yüksek katma değeri sunmaya devam etmiştir. Bu bağlamda, 2024 yılını sektörün en yüksek kar rakamı olan 100,6 milyar TL ile tamamlamıştır.

Ziraat Bankası olarak sektörün en yaygın hizmet ağı ile finansal hizmetleri müşterilerimize ulaştırırken, müşteri memnuniyetini ve verimliliği sağlamaya yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz.

23 milyonun üzerinde müşterimizin aktif olarak kullandığı ve ülkemizin en fazla kullanılan mobil bankacılık uygulaması olan Ziraat Mobil ile müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam ederek Şube dışı kanalların payını %96 seviyesine çıkardık.

Bankacılık sektörünün geleceğine de yatırım yapmaya devam ederek, dijital bankacılık alanında yeni Bankamız olan Ziraat Dinamik ve ödeme sistemleri alanındaki iştirakimiz Ziraat Pay için faaliyet izinlerini aldık. Bunun yanında yakın zamanda devreye girecek olan Ziraat Leasing ile Ziraat Finans Grubunun kapsama alanını daha da genişlettik" dedi.

GLOBAL BANKA VİZYONU ÇERÇEVESİNDE FAALİYET ALANIMIZI GENİŞLETİYORUZ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar; "Yurt dışında da Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Afrika'dan Asya'ya 20 ülkeye ve 127 noktaya ulaşmış bir hizmet ağına sahip olan Ziraat Bankası, ülkemiz girişimcilerinin aktif olduğu ve potansiyeli yüksek olan yeni ülkelerde de hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'daki hizmet noktalarından sonra Cezayir'de de faaliyet göstermeye başlayarak uluslararası yaygınlığımızı artırdık.

Sadece ülkemizde değil Türk iş insanlarının bulunduğu tüm coğrafyalarda etkin ve söz sahibi finans grubu olma yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerliyoruz.

Ziraat Bankası, Türkiye'nin lider ve en sevilen Bankası olarak her zaman olduğu gibi 2025 yılında da tüm müşterilerimizin yanında yer alarak ülkemizin gelişimine katkı sunmaya ve bir Bankadan daha fazlası olmaya devam edecektir." diyerek sözlerini sonlandırdı.