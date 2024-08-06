Ziraat Bankası'nın aktifleri 4,5 Trilyon TL'yi aştı

30.06.2024 tarihli finansal verilere göre; aktif büyüklüğü, toplam kredi, toplam mevduat ve özkaynak büyüklüğü gibi temel bilanço kalemlerinin yanı sıra, Şube ağı ve dijital bankacılık kullanıcı sayısı başta olmak üzere birçok alanda lider Banka olmayı sürdürdü.

Yurtiçindeki yaygın hizmet ağının yanısıra, global banka vizyonuyla yurtdışında da büyümeyi sürdüren Ziraat Bankası, 160 yılı aşan köklü geçmişi ile 19 farklı ülke ve 122 noktada faaliyet göstererek 12 milyar USD yurtdışı aktif büyüklüğüne ulaşmıştır.

BANKANIN AKTİFLERİ 4,5 TRİLYON TL'Yİ AŞTI



Açıklanan finansal tablolara göre; Banka toplam aktiflerini 4,5 Trilyon TL'nin üzerine taşıyarak Bankacılık sektöründeki açık ara birinciliğini korudu.

KREDİLER YOLUYLA EKONOMİYE DESTEK 3,2 TRİLYONU AŞTI



Kredi politikasının odağına yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı alan Ziraat Bankası, başta tarımın ve reel sektörün finansmanı olmak üzere ülkemiz ekonomisine desteğini 3,2 trilyon TL'nin üzerine çıkarmış ve bu alandaki öncü konumunu pekiştirmiştir.

TARIM VE İHRACAT STRATEJİK ÖNEMDE



Bankamızın öncelikli hedefi olan tarım sektörünü uygulamaya aldığımız ürünlerle etkin bir şekilde destekleyerek ülkemizin dört bir yanından 1 milyonu aşkın üreticimize ulaştık. Ülkemiz açısından stratejik önemde olan ihracatçılarımıza yönelik hazırlanan destek paketlerini uygun koşullarda müşterilerimize sunduk. Türkiye'nin en geniş yurt dışı networküne ve en yaygın muhabir ağına sahip Bankası olarak dış ticaretin finansmanında etkin konumumuzu sürdürüyoruz.

HER DÖNEM OLDUĞU GİBİ SAĞLAM MALİ YAPI İLE KAR ÜRETMEYİ SÜRDÜRDÜK



Faaliyetlerine sağlam mali yapısı ve sağlıklı bilanço göstergeleri ile devam eden Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 30,6 Milyar TL net kar elde etti. Finansal tablolarımızın güçlü yapısından da görüleceği üzere, sürdürülebilir şekilde kar üretmeye devam eden Bankamız, ekonomimize en yüksek katma değeri sağlama hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir.