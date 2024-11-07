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  • Ziraat Finans Grubunun yeni bankası... Ziraat Dinamik faaliyet iznini aldı
Ekonomi

Ziraat Finans Grubunun yeni bankası... Ziraat Dinamik faaliyet iznini aldı

Türkiye'de dijital bankaların sayısı artıyor. Geçen yıl kuruluş iznini alan, Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik, BDDK'nın 31 Ekim 2024 tarihli Kararı ile faaliyet iznini de aldı.

7 Kasım 2024 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
Ziraat Finans Grubunun yeni bankası... Ziraat Dinamik faaliyet iznini aldı
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Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ziraat Dinamik Banka Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Sağlık konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi:

"Dijital bankacılık, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesiyle önemli bir dönüşüm geçiriyor. Mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde, bankacılık işlemleri artık daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geldi. Özellikle pandemi döneminde dijitalleşmenin kazandığı ivme ile birlikte, geleneksel bankacılık anlayışının ötesine geçilerek, fintech şirketleriyle hem rekabet hem de iş birliği fırsatlarının arttığını gözlemliyoruz.

Ziraat Bankası, yaklaşık 23 milyon aktif dijital müşterisi ile Türkiye'nin en fazla dijital bankacılık müşterisine sahip bankası konumunda. Diğer taraftan, Ziraat Finans Grubunun müşteri tabanını daha da genişletmek, Ülkemizde her müşteriye ulaşmak, yeni bir müşteri deneyimi ve yeni bir yüz ile farklılık oluşturabilmek, fiziki şubelerin bulunmadığı yeni bir hizmet modeline ve yarınlara şimdiden yatırım yapabilmek amacıyla Ziraat Dinamik Banka kuruldu.

Ziraat Dinamik, ülkemizde bir bankanın ana sahipliğinde kurulan ilk dijital banka ünvanının da sahibi. Geçmişten gelen Ziraat gücünü, deneyimini ve güvenilirliğini, Ziraat Dinamik ile birlikte dijitalin geleceğine taşımayı amaçlıyoruz.

Ziraat Dinamik'in çevik ve esnek organizasyon yapısı sayesinde yeni ürün ve hizmetleri hızlı bir şekilde müşterilerimizin kullanımına sunabilmeyi, şubesiz hizmet modeli nedeniyle sahip olduğu maliyet avantajını rekabet avantajına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Müşterilerine, dijital banka ölçeğine göre geniş bir işlem setiyle hizmet verecek olan Ziraat Dinamik, hayata geçireceği ürün ve hizmetler ile Ziraat Finans Grubunun dijital alandaki liderliğini pekiştirecektir.

Gelecekte; veri analitiği, yapay zekâ, blockchain teknolojisi, dijital varlıklar gibi yeniliklerin entegre edilmesiyle, dijital bankacılık ekosisteminin daha da büyümesini bekliyoruz. Ziraat Dinamik'i tüm bu alanlarda öncü bankalar arasında konumlamayı amaçlıyoruz.

Dijital bankamızı hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni bankamızın Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

  • Ziraat Dinamik
  • BDDK
  • faaliyet izni

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