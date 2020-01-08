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Ekonomi

Ziraat Katılım konut finansman oranı ne kadar? Ziraat Katılım finansman oranı hesaplama nasıl yapılır?

Ziraat Katılım konut finansman oranı ne kadar? Ziraat Katılım konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı sıfır konutlardaki finansal katılım oranı indirimine ilişkin ilk adım Ziraat Katılım'dan geldi. Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansal katılım oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi.

08.01.2020  18:29 - Güncelleme: 08.01.2020  18:29

Ziraat Katılım konut kredi finansman oranı ne kadar? Ziraat Katılım konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları tüm ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı sıfır konutlardaki finansal katılım oranı indirimine ilişkin ilk adım Ziraat Katılım'dan geldi. Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi.

ZİRAAT KATILIM KONUT KREDİ FİNANSMAN ORANI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı sıfır konutlardaki finansman oranı indirimine ilişkin ilk adım Ziraat Katılım'dan geldi.

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi.

Kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak.

ZİRAAT KATILIM KONUT KREDİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Katılım konut kredisi hesaplama işlemi Ziraat Katılım'ın resmi internet sitesi üzerinden hesaplama araçları sekmesinden gerçekleştirilebiliyor. 

ZİRAAT KATILIM KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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