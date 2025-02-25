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Ekonomi

Ziraat Leasing faaliyetlerine başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) faaliyet izni alan Ziraat Leasing faaliyetlerine başladı.

AA25 Şubat 2025 Salı 11:46 - Güncelleme:
Ziraat Leasing faaliyetlerine başladı
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Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Finans Grubu, yeni üyesi Ziraat Leasing ile reel sektörün finansman ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılayarak, Türkiye'nin sanayi, ticaret ve tarım alanındaki gelişimini desteklemek amacıyla finansal hizmetlerini çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi sürdürüyor.

Grup, bu kapsamda Ziraat Leasing'i devreye alarak ülkenin finans sistemine sunduğu çok yönlü finansal hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye'de halen finansal kiralama sektöründe önemli bir büyüme potansiyeli olduğuna ve bu alanda ilave atılabilecek adımlar bulunduğuna inandıklarını bildirdi.

Çakar, "Ziraat Leasing; Ziraat Bankası'nın kurumsal deneyimi, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı yaygın şube ağıyla birlikte, reel sektörün finansman ihtiyaçlarını geniş ürün yelpazesiyle avantajlı koşullarla karşılayarak yatırımların artırılmasına destek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE DAHA GÜÇLÜ KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLAMAKTAYIZ"

Alpaslan Çakar, Ziraat Finans Grubu sinerjisiyle ve reel sektörün finansal ihtiyaçlarını uçtan uca karşılama anlayışıyla sundukları hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şekilde, ülkemizin kalkınmasında önemli rolü olan üretici ve ihracatçı firmaların, makine, ekipman yatırımları ve tarım makineleri gibi ihtiyaçlarını katma değerli alanlara sunacağımız yeni finansman çözümleriyle karşılayarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha güçlü ve etkin katkılar sağlamayı amaçlamaktayız. Ziraat Finans Grubu; Ziraat Bankası'nın yanı sıra 20 ülkeye yaygın yurt dışı ağı, Ziraat Katılım, Ziraat Yatırım, Ziraat Portföy, Ziraat Teknoloji, Ziraat GYO, Ziraat Dinamik Banka ve ZiraatPay gibi iştirakleriyle de finansal çözümlerini çeşitlendirmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmaya devam edecektir."

  • Ziraat Finans Grubu
  • reel sektör
  • finansal ihtiyaçlar

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