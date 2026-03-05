Türkiye, Akdeniz'deki birçok ülkeyi geçerek 2026 yaz sezonu için Alman turistlerin en çok tercih ettiği tatil destinasyonları listesinde ilk sırada yer aldı.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) tarafından Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda (ITB Berlin) açıklanan verilere göre, 2026 yaz döneminde Almanların tatil rezervasyonlarında ilk sırada Türkiye yer alıyor. DRV için Ocak 2026 sonu itibarıyla yapılan analize göre Türkiye, mayıs ve ekim ayları arasındaki dönemde hem toplam gelir hem de rezervasyon sayısı bakımından en popüler yaz destinasyonu oldu.

GERİLİM YATIŞIRSA, ETKİLENMEYİZ

Türkiye'yi İspanya ve Yunanistan takip etti. Akdeniz'de Türkiye, yüzde 12'lik gelir artışıyla dikkat çekerken, Mısır yüzde 18, İtalya yüzde 17 ve Yunanistan yüzde 8'lik büyüme kaydetti. Türkiye'nin fiyat-performans dengesi açısından Akdeniz'deki tüm ülkelerden üstün olduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya, "Türkiye uzun yıllardır sadece ucuz olduğu için gidilen bir yer değil. Ödenen ücretin karşılığının en yüksek kalitede alındığı ülkedir" dedi.

Bölgedeki jeopolitik gelişmelere ve sıcak çatışma risklerine de değinen Bağlıkaya, "Bölgedeki gerilimler kısa sürede yatışırsa, 2026 yılı rezervasyon akışımızda herhangi bir aksama beklemiyoruz. Mevcut veriler, ana pazarımız olan Almanya'da Türkiye'nin yine ilk sırada olduğunu teyit ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

FUARDA TÜRKİYE FARKI

Turizmin büyük bir istihdam kapısı olduğunu belirten Başkan Bağlıkaya, gençleri sektöre davet etti.

100 milyon turist hedefine atıfta bulunan Bağlıkaya, Anadolu'nun her köşesinin turizme dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye, ITB Berlin'e en güçlü katılım gösteren ülkelerin başında yer alıyor. 700 metrekarelik alanda temsil edilen Türkiye'den toplam 144 kuruluş kurum ve kuruluş katılım gösterdi.