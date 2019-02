Zorunlu BES cayma (iptal) işlemi nasıl yapılır? (2019 Bireysel emeklilik ne kadar kesilecek)

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik katılımı dönemi 1 Ocak'ta başladı. Geçtiğimiz yıl BES iptali gerçekleştirenler sisteme tekrar dahil edildi. CAYMA HAKKI VAR MI? Sisteme katılmak istemeyenlerin sık sık sorduğu “BES’ten cayma hakkı var mı?” sorusuna yanıt da yasa aracılığıyla veriliyor.

Bireysel emeklilikte otomatik katılım ile ilgili düzenleme ile birlikte; BES emeklilik zorunluluğu 2019 iptal işlemi nasıl yapılacağı ve Zorunlu BES’ten çıkış hakkının olup olmadığı merak konusu oldu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte geçtiğimiz yıl BES iptalı gerçekleştirenlerle birlikte kamu ve özel sektörde çalışan sayısına göre Ocak ayı ve Nisan ayında olmak üzere maaşlardan BES kesintisi yapılmaya başlandı.



AYRILANLAR 3 YIL İÇİNDE YENİDEN SİSTEME OTOMATİK GİRECEK



Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sistemden ayrılan çalışanların 2 yılda bir otomatik olarak yeniden sisteme dahil edilebilmelerine ilişkin madde, 3 yıl içinde bir defalığına olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Zorunlu BES'e dahil olarak maaşlarında kesinti olan yüz binlerce çalışan sistemden nasıl çıkacağını merak ediyor. Cayma hakkını kullanmak için çalışanların ne yapması gerektiğini haberimizden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bireysel Emeklilik zorunluğu nedir, BES kesintisi nasıl iptal edilir soruları vatandaşların gündeminde. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde otomatik katılım yönetmeliği değişti. Buna göre, cayma hakkını kullananlar için daha önce 2 yıl olan zorunlu geri dönüş süresi 3 yıla uzatıldı.



Bireysel Emeklilik Sistemi olarak bilinen BES, çalışanların iş hayatında bulunduğu süre içerisinde yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan sistem olarak biliniyor.



NE KADAR KESİNTİ OLACAK?

Yeni yılla birlikte ilk etapta bin ve üzerinde istihdamı olan özel sektör çalışanları sisteme dahil edilecek. Peki, BES kesintisi ne kadar olacak? Bu kapsamda çalışanların prime esas kazançlarından yüzde 3 kesinti yapılacak. Çalışanlara yüzde 25 devlet katkısının yanı sıra bin lira tutarında da teşvik sağlanacak.

BES’TE YAŞ SINIRI VAR MI?

Sistem ile ilgili merak edilen bir diğer soru ise yaş sınırı olup olmadığı. Bu konuyla ilgili açıklama da . Bireysel Emeklilik Yasası’nda ifade ediliyor. Yasaya göre kamu ve özel sektördeki 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, zorunlu BES’e dahil olacak.

Çalışanlara 2 aylık caya süresi tanınacak. Bu süre sonunda sistemde devam etmeye karar verenlere bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Emeklilik halinde ise hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5'i oranında ek devlet katkısı teşviki verilecek. Otomatik katılım sistemine şartları taşıyan tüm çalışanlar dahil olacak. Çalışanlar otomatik katılım kapsamı dışındaki BES sözleşmesiyle otomatik katılım sistemine devam edemeyecek.

BES’TE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşverenler ise otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş 18 emeklilik şirketinden en az biri ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorunda olacak. Sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacak işveren, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılmasını sağlayacak.

Söz konusu katkı payının zamanında emeklilik şirketine aktarılmaması veya geç aktarılması halinde işveren, çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorunda olacak. Tahsil işlemleri, emeklilik şirketleri veya bu amaçla yetkilendirilecek bir şirket tarafından takip edilecek. Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla iş yeri olan işverenler için bütün iş yerlerindeki çalışanlar toplamı göz önünde bulundurulacak.

İşverenle şirket arasında tarafların yükümlülüklerini detaylandıran bir sözleşme imzalanacak. Otomatik katılım kapsamında çalışanlardan herhangi bir form doldurulması veya herhangi bir imza istenmeyecek. İşveren otomatik katılım sistemi kapsamında çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamayacak. Diğer taraftan, işveren grup emeklilik sözleşmesi (İGES) kapsamında çalışana katkı payı ödemesi yapılabilecek. Birden fazla işverenle çalışanlar için otomatik katılım kapsamında her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılacak.





İKİNCİ EMEKLİ MAAŞI YOLU

Bireysel Emeklilik Sistemi otomatik katılım yönetmeliği ile ilgili değişikliğe gidildi. Çalışanlar için emeklilikte ikinci maaş yolunu açan BES'te cayma hakkını kullanan bireyler üç yıl içerisinde geri dönebilecek, bakanlık ise bu süreyi 5 yıla kadar uzatma hakkında bulunabilecek. BES'e geri dönme hakkını kullanan bireyler ise bin liralık başlangıç devlet katkısından faydalanabilecekler.



ZORUNLU DÖNÜŞ 3 YILA UZATILDI

Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre, çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak.



Bu maddenin yayım tarihi olan bugün itibarıyla emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ise 1 Ocak 2017 tarihi esas alınacak. İlgili kanunlar kapsamında çalışan sıfatını haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecek.



Yeni düzenlemeyle tedrici katılım takviminde yer alan tarihten önce sisteme giriş yapmış olan işverenlere cezai yaptırım uygulanmaması ve sistemde devam ederek tasarruf yapmaya devam eden çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması amaçlandı.



Düzenleme kapsamında sistemin başlangıcından bugüne kadar olan dönemde çalışanlarını otomatik emeklilik planına dahil etmesi gerektiği halde bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan işverenler, en geç 2 ay içinde kendilerine bağlı çalışanların ücretlerinden kesecekleri katkı paylarını emeklilik şirketine aktarmaları halinde, katkı payının emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla çalışanlarını emeklilik planına dahil etmiş ve yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak.



Çalışan sayısı 5-9 arası olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar ile Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20'nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarak çalışanların, en geç 1 Ocak 2019'dan sonraki ilk ücret ödemesinden işverenleri tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal etmesi ile emeklilik planına dahil edilmesi gerekecek.



Düzenlemeyle tedrici katılım takviminde belirlenen tarihler arasında veya 1 Ocak 2019 tarihinden sonra yeni faaliyete başlayacak işverenler için sisteme giriş tarihleri de belirlendi.

BES YÖNETMELİĞİ DE DEĞİŞTİRİLDİ



Öte yandan "Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, bireysel emeklilik sistemine dahil olma, birikimin aktarımı, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkının kullanımı gibi operasyonel süreçlerin iyileştirilmesine ve netleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.



Ayrıca sistemde birden fazla sözleşme veya sertifikası olan ve emeklilik hakkını kullanmak isteyen katılımcılar için hesap birleştirme zorunluluğu kaldırıldı. Bu kapsamda katılımcılar istedikleri sözleşmelerinden emekli olabilecek, diğer sözleşmeleri sistemde kalmaya, dolayısıyla katılımcılar tasarrufta bulunmaya devam edebilecek.



BES'e işverenleri tarafından otomatik dahil edilen çalışanlardan, cayma hakkını kullanan veya cayma dönemini müteakip sistemden ayrılanlara, istedikleri zaman sisteme yeniden dahil olabilme imkanı getirildi.



Bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin değerleme, ilan edilme, hak sahiplerine ödenme ve genel bütçeye kaydedilme gibi hususlara ilişkin usul ve esaslar da yeniden belirlendi.

Otomatik BES kesinti tutarı ne kadar?



Ödenecek katkı payları, çalışanların prime esas kazançlarının %3 oranında olup, her ay çalışanın maaşından otomatik olarak kesilecektir. (Aylık brüt kazanç toplamı en fazla SGK tavanı kadar)



Otomatik BES’te yaş sınırı var mı?



1972 ve üstü doğumlu çalışanlar sisteme girecek. Yani 45 yaş altı çalışanlara zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olacak. Bu yaş üstü sisteme dahil olmayacak. Hali hazırda çalışanlardan 45 yaş altında olanlar da bireysel emekliliğe otomatik katılacak.



Zorunlu BES’ten çıkış hakkı var mı?



Zorunlu BES’in iptal edilme hakkı var ancak bunun için yasal bir süre bulunuyor. Çalışanlar, emeklilik planına dahil edildiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinden otomatik BES iptali için başvuruda bulunabilecekler. Katılımcılar, cayma süresinden sonra da sistemden istedikleri zaman çıkış yapabilecekler. Zorunlu BES’ten çıkış bildiriminin emeklilik şirketine ulaşmasını müteakip on iş günü içinde çalışanın ödediği katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilecek. Emeklilik halinde ise hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5'i oranında ek devlet katkısı teşviki verilecek.



Kesinti ne kadar olacak?



Prime esas kazancın yüzde 3'ü kadar kesinti bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. En düşük kesinti 53 lira, en yüksek 340 lira olacak.



Belirlenmiş olan %3’lük tutardan daha fazla katkı payı ödemesi yapabilir miyim?



Evet. Alt limit, prime esas kazancın %3’lük kısmı olarak belirlenmiş olup üst limit çalışanın isteğine bağlı olarak belirlenecebilecek.



Katlı payları fonları nasıl değerlendirilecek?



Katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 2 aylık süre boyunca faizli ya da faizsiz fonlarda değerlendirilecek, akabinde ise standart fonda yatırıma yönlendirilmeye devam edecek. (Şirket tercihini faizli fonlardan yana kullanmıştır)



Bireysel emeklilik şirketine katkı payı ödemeleri ne zaman yapılır?



Maaş ödemesini takip eden ilk iş günü bireysel emeklilik şirketine katkı payı ödemeleri işveren tarafından aktarılır.



Katkı payı ödemeye ara verme hakkım var mıdır?



Evet. Talep tarihinden itibaren azami 3 aylık süre için ara verme uygulanabilir. Bu sürenin bitiminden önce ve bitimi esnasında tekrar ara verme talebinde bulunulması mümkündür.



Hali hazırda sisteme kayıtlı olanlar ne olacak?



Mevcut bir bireysel emeklilik hesabı bulunanlar da otomatik olarak sisteme girecek. İsteyen iki BES'i de bir arada devam ettirebilecek veya 2 ay sonra zorunlu BES'te cayma hakkı kullanılarak mevcut BES'le devam ettirebilecek. Mevcut BES'i iptal edip yeni sisteme geçerseniz, geçmişe yönelik haklarınız iptal olur, otomatik sistem sözleşmesindeki haklar geçerli olur.



Emeklilik hakkı nasıl kazanılır?



Otomatik katılım sisteminde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar emeklilik hakkı kazanır.



Otomatik katılım sisteminde devlet teşviki var mıdır?



a. Çalışan sistemde kaldığı için 1.000 TL’lik teşvik alır (Emeklilik şartlarını sağlaması durumunda hak edilir).



b. Çalışan, yapılan aylık ödemelerin %25’i kadar (takvim yılındaki toplam brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlı olmak kaydıyla) devlet katkısı alır.



c. Çalışanın emeklilik şartlarını hak kazanması ve toplu ödeme almayıp en az 3 yıl maaş bağlanmasını talep etmesi halinde toplam birikimin %5’i kadar ilave devlet teşviki uygulanır.



Her iki bireysel emeklilik sözleşmesi için devlet katkısı alabilir miyim?



Evet. Her iki bireysel emeklilik sözleşmesi ayrı değerlendirildiği için ikisinden de %25 oranında devlet katkısı almayı hak kazanırsınız (takvim yılındaki toplam brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlı olmak kaydıyla)