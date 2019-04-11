Zorunlu BES nedir? 2019 Asgari ücret BES kesintisi nasıl olacak?
Milyonlarca vatandaş son günlerde, “Zorunlu BES nedir?” sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni reform paketini açıklamıştı ve bireysel emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılacağını belirtmişti. Vatandaşlar, “asgari ücret BES kesintisi nasıl olacak?” sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yıl içerisinde alt yapısının tamamlanması beklenen yeni sistemde katılım zorunlu hale gelecek, çalışanların sisteme yatıracağı para ise kazançlara göre değişken oranlı olacak. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde çalışanların sisteme yatıracağı oran kazançlara göre, azdan az çoktan çok olmak kaydıyla belirlenecek. Peki, zorunlu BES nedir? Haberin devamında BES ile ilgili merak edilen ayrıntıları bulabilirsiniz.
Son günlerde çok konuşulan “zorunlu BES nedir?” sorusu vatandaşlar tarafından çok merak ediliyor.Kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan sisteme BES adı veriliyor. Bu yıl içerisinde alt yapısının tamamlanması beklenen yeni sistemde katılım zorunlu hale gelecek, çalışanların sisteme yatıracağı para ise kazançlara göre değişken oranlı olacak. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde çalışanların sisteme yatıracağı oran kazançlara göre, azdan az çoktan çok olmak kaydıyla belirlenecek. Peki, zorunlu BES ne demek? Asgari ücrette BES kesintisi nasıl olacak? Haberin devamında bu sorulara yanıt bulabilirsiniz. İşte detaylar…
BES SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni reform paketini açıkladı. Bireysel emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılacağını ve kıdem tazminatı fonu ile entegrasyonunun sağlanacağını söyledi ve şu açıklamaları yaptı;
''Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan biri. Daha sürdürülebilir emeklilik sistemi vatandaşa fayda sağlayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonomi güçlü hale gelecek. BES ve kıdem tazminatının yapılandırılması tüm paydaşların katılımıyla kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz. Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu planlanıyor. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz.'' dedi.
BES NEDİR?
Bireysel Emeklilik Sistemi (kısaca “BES”), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemi olarak biliniyor. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturuyor.
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe giren BES; tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanıyor. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumunda mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmaz. BES, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.
Ödediğiniz katkı paylarının yüzde 25’ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak bireysel emeklilik hesabınıza ödeniyor. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor.
BES’in amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir;
1-Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini yükseltmek,
2-Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak,
3-İstihdamı arttırmak,
4-Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.
BES ZORUNLU MU?
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin olarak yeni bir düzenleme Ocak ayında yapılmıştı. Buna göre sistemden ayrılanlar, üç yıl içinde yeniden sisteme dahil edilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi olarak bilinen BES, çalışanların iş hayatında bulunduğu süre içerisinde yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayacak.
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