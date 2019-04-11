Zorunlu BES nedir? 2019 Asgari ücret BES kesintisi nasıl olacak?

Son günlerde çok konuşulan “zorunlu BES nedir?” sorusu vatandaşlar tarafından çok merak ediliyor.Kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan sisteme BES adı veriliyor. Bu yıl içerisinde alt yapısının tamamlanması beklenen yeni sistemde katılım zorunlu hale gelecek, çalışanların sisteme yatıracağı para ise kazançlara göre değişken oranlı olacak. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde çalışanların sisteme yatıracağı oran kazançlara göre, azdan az çoktan çok olmak kaydıyla belirlenecek. Peki, zorunlu BES ne demek? Asgari ücrette BES kesintisi nasıl olacak? Haberin devamında bu sorulara yanıt bulabilirsiniz. İşte detaylar…

BES SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni reform paketini açıkladı. Bireysel emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılacağını ve kıdem tazminatı fonu ile entegrasyonunun sağlanacağını söyledi ve şu açıklamaları yaptı;

''Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan biri. Daha sürdürülebilir emeklilik sistemi vatandaşa fayda sağlayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonomi güçlü hale gelecek. BES ve kıdem tazminatının yapılandırılması tüm paydaşların katılımıyla kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz. Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu planlanıyor. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz.'' dedi.

BES NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi (kısaca “BES”), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemi olarak biliniyor. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturuyor.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe giren BES; tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanıyor. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumunda mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmaz. BES, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

Ödediğiniz katkı paylarının yüzde 25’ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak bireysel emeklilik hesabınıza ödeniyor. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor.

BES'E KATILIM ZORUNLU MU OLACAK?

Öte yandan sigortacılık sektörüne yönelik Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kurulacak. Sektörün uzun zamandan beri beklediği kurum ile daha yakından izleme ve denetleme yapılarak yapının daha sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sunulacak.

BES'teki yeni düzenlemeyi yorumlayan Bireysel Emeklilik Uzmanı Sinan Metin, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 16 yıl önce sosyal güvenliği tamamlayıcı olarak başladığını ve gönüllü olarak ilerlediğini, 2017 yılına gelindiğinde ise çalışanların yarı zorunlu olarak otomatik olarak katılımlı iş yeri bazlı sisteme dahil edildiğini, 2 yıl içerisinde de hedeflenen katılımın sağlandığını belirterek şöyle konuştu;

''Bakan Albayrak'ın açıklamalarından anladığımız kadarıyla bu sistem artık zorunlu hale gelecek. Gönüllü başlanan sonrasında da yarı zorunlu olan ve zorunlu hale gelen bir sistemden bahsediyoruz. Bu zorunluluğu otomatik katılım bazlı olarak göreceğiz.''

BES KESİNTİLERİ NE KADAR OLACAK?

Yeni düzenlemede bir başka değişikliğin ise kesinti oranlarında yaşanacağına dikkat çeken Metin, ''Kazanca bağlı kademeli kesinti oranı. Mevcutta sabit bir oran üzerinden bütün çalışanlara uygulanıyordu. Bunun kademeli şekilde uygulanacağını göreceğiz. Emeklilik sistemi ile kıdem tazminatı fonları yan yana gelecek. Burada artık emeklik şirketleri de masada yer alacak ve uygulayıcı olacaklar.'' dedi.

BES’in amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir;

1-Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini yükseltmek,

2-Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak,

3-İstihdamı arttırmak,

4-Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.

BES ZORUNLU MU?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin olarak yeni bir düzenleme Ocak ayında yapılmıştı. Buna göre sistemden ayrılanlar, üç yıl içinde yeniden sisteme dahil edilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi olarak bilinen BES, çalışanların iş hayatında bulunduğu süre içerisinde yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayacak.