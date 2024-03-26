Zoteeva: Türk halkı kendisinin manipüle edilmesine izin vermeyecek güçlü bir halktır

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 13'üncüsü Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen nükleer enerji zirvesi ATOMEXPO-2024 Forumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında açıklamalarda bulunan Anastasia Zoteeva, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kendine özgü çok özelliği var. Çok güzel bir doğada ve o çevreyle uyumlu bir şekilde inşa edilmesi en önemli özelliklerinden biri. Ayrıca teknolojik anlamda da pek çok farklı ve kendine has özelliği içinde barındırıyor. Akkuyu hem Rus hem Türk hem de farklı diğer milletlerden temsilciler tarafından inşa edilmekte olan bir nükleer güç santrali. Mersin'de yapımı devam eden nükleer güç santralinin bir diğer önemli özelliği ise inşa aşamasında izlenen yöntem ve modeldir. Dünyada ilk 'yap-işlet-sahip ol' modeli bu projede uygulanmıştır. Umarım bu modelin başka örnekleri de olur. Bu özgün modeli başarıyla nihayete erdirmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz" dedi.

"NÜKLEER ENERJİ SANTRAL SAHASINDA ÇALIŞMAK KOLAY DEĞİL"

Nükleer güç santralindeki çalışma koşulları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Zoteeva, "Akkuyu NGS inşaat sahası devasa bir şantiyedir. Farklı ülkelerden temsilcilerin bir araya geldiği bu çok uluslu yapıda tek hedef doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu kadar büyük ve kompleks bir ekibi yönetmek çok karmaşık ve zor. Halihazırda sahada 30 bin kişi çalışıyor. Çok uluslu bir ekibi yönetirken birbirimizin geleneklerine ve farklılıklarına saygı duyarak hareket ediyoruz. İşçilerimizin çalışma koşullarından bahsedecek olursak personel için kantin, yemekhane ve ibadethane var. Bir projenin değerini insana verilen değer belirler. Çünkü bir ülkeyi müreffeh kılan şeyin temeli insanlardır ve bu insanlar çocuklarına bir gelecek verir. Nükleer enerji santrali sahasında çalışmak kolay değil. Bu yüzden çalışanlarımıza tatiller de düzenliyoruz. Yarışmalar düzenliyoruz ve bazen bu yarışmalara personelimizin çocukları da dahil oluyor. Çünkü bir çocuk ailesinin nerede çalıştığını görünce gurur duyabilir, mutlu olabilir. Bunu çok önemsiyoruz. Kısaca çalışanlarımıza bu zor çalışma alanında rahat ve konforlu bir alan sunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SİSTEMLERİ TEST ETMEYE BAŞLADIĞIMIZ AŞAMAYA GELDİK"

Akkuyu'nun yapım aşamasında gelinen noktaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Zoteeva, "Geldiğimiz aşama yalnızca son aşama değil, aynı zamanda sistemlerimizi kontrol etmeye ve test etmeye başladığımız aşamadır. Ana inşaat çalışmaları tamamlandı. Birbiriyle çok uyumlu çalışması gereken binlerce sistem var ve bunların birbiriyle uyumunu test ediyoruz. Bir güç ünitesinin işletmeye alınmasını bir bütün halinde düşünmek gerekiyor. Bu nedenle sadece reaktör binası değil, yüzlerce ekipmanın hazır hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz aşama; bütün bu ekipman ve sistemlerin kurulumundan sonra teker teker test edilmesi ve bunun akabinde de uyum içinde işletmeye ne kadar hazır olduklarının kontrol edilmesini ifade ediyor" diye konuştu.

"TÜRK HALKI KENDİSİNİN MANİPÜLE EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde açık ve kapalı yaptırımlarla karşı karşıya kalındığına ve Rosatom'un bazı sıkıntılı durumlar ile karşı karşıya olduğuna yönelik açıklamasına ilişkin gelen soruya yanıt veren Zoteeva, "Öncelikle sayın Bakan'a tamamen katılıyorum. Açık ve kapalı ifadesine yasal çerçevede olup olmadığına bakarak gündeme getirmek daha doğru olur. Malumunuz olduğu üzere biz birtakım zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu sorunlar yasal olursa başka, yasa dışı olursa başka bir anlam ifade eder. Aslında bizler her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek kapasiteye sahibiz. Şunu da belirtmek isterim tedarik anlamında bize birtakım sıkıntılar yaratılıyorsa bunlar yükümlülükleri yerine getirmekten daha ziyade projemize engel yaratmak amacıyla olan sorunlar. Bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyorum ve Türk halkını çok iyi tanıyorum. Türk halkı kendisinin manipüle edilmesine izin vermeyecek güçlü bir halktır. Bu nedenle bu tür sorunlarla kesinlikle birlikte başa çıkacağız. Hiçbir sivrisinek ısırığı, hiçbir küçük kirli numara bize engel olamaz ve planlarımızı bozamaz. Bunu tamamen söyleyebilirim" dedi.