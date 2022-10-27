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Ekonomi

Zubkov'dan Türkiye açıklaması: Azerbaycan ve Avrupa'nın da çıkarına

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Avrupa'nın da çıkarına olduğunu söyledi.

IHA27 Ekim 2022 Perşembe 13:17 - Güncelleme:
Zubkov'dan Türkiye açıklaması: Azerbaycan ve Avrupa'nın da çıkarına
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Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda gazetecilerle bir araya geldi. Azerbaycan'ın Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz dağıtım merkezine yönelik yaklaşımı sorulan Zubkov, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra herkesin çıkarına olduğunu belirtti. Zubkov, "Bu Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Avrupa, tüm taraflar için faydalı. Tek yapılması gereken bunun faydalı olduğunu anlamak ve bu konu üzerinde ciddi şekilde çalışmak. Türkiye'nin böyle bir dağıtım merkezi kurulmasını kabul etmesi güzel" ifadelerini kullandı. Zubkov ayrıca Rusya ve Azerbaycan'ın doğal gaz alışverişi konusunda iş birliği yaptığının ve bu konuda müttefik olduğunun altını çizdi.

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