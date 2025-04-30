1 Mayıs'ta banka ve noterler? 1 Mayıs 2025 banka ve noterlerin çalışma saatleri nasıl?

Türkiye'de her yıl 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmakta ve resmi tatil olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda kamu kurumları ve özel sektörün bazı bölümleri hizmet vermez. Banka işlemleri ve noter hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için bu tarihte kurumların kapalı olup olmayacağı büyük önem taşıyor.

1 MAYIS'TA BANKA VE NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bankaların ve noterlerin çalışma durumu merak ediliyor. Havale, EFT, resmi evrak işlemleri gibi hizmetleri kullanmak isteyen vatandaşlar için 1 Mayıs'ta kurumların açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs 2025'te bankalar ve noterler çalışacak mı? İşte 1 Mayıs'ta bankaların mesai saatleri hakkında detaylı bilgi...

2025 yılı resmi tatil takvimine göre 1 Mayıs Perşembe günü tüm Türkiye genelinde resmi tatil olarak uygulanacak. Bu nedenle kamu kurumlarıyla birlikte birçok özel sektör kurumu da hizmet vermeyecek.

Bankalar, 1 Mayıs'ta tamamen kapalı olacak. Türkiye'de faaliyet gösteren kamu ve özel tüm bankaların şubeleri bu tarihte işlem almayacak. Ancak mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM hizmetleri kullanılabilir olacak. Havale işlemleri anlık olarak yapılabilecek olsa da, EFT işlemleri banka açık olduğunda gerçekleşeceği için 1 Mayıs'ta verilen EFT talimatları, 2 Mayıs Cuma günü mesai saatiyle birlikte işleme alınacak.

Noterler de resmi tatil kapsamına dahil olduğu için 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek. Tüm noter ofisleri kapalı olacak, noterlik işlemleri yapılamayacak. Hafta sonları uygulanan nöbetçi noter sistemi ise yalnızca Cumartesi ve Pazar günleri geçerli olduğundan, 1 Mayıs Perşembe günü bu kapsamda da hizmet sunulmayacak.

Resmi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, planlarını buna göre yapmaları ve işlemlerini ya 30 Nisan Çarşamba gününe kadar tamamlamaları ya da 2 Mayıs Cuma gününe bırakmaları tavsiye ediliyor.

Bankalar, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü kapalı olacak. Hiçbir banka şubesi hizmet vermeyecek.

Bankalarda sadece ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar üzerinden işlem yapılabilecek.

EFT işlemleri, 1 Mayıs'ta işleme alınmaz. Verilen EFT'ler, 2 Mayıs Cuma günü ilk mesai saatinde gerçekleşir.

Havale işlemleri, aynı banka içinde olduğu sürece 1 Mayıs'ta da anında yapılabilir.

Noterler de 1 Mayıs'ta hizmet vermez. Tüm noter ofisleri resmi tatil kapsamında kapalı olacaktır.

Nöbetçi noter uygulaması, yalnızca hafta sonlarında geçerli olduğundan 1 Mayıs'ta uygulanmayacaktır.

Resmi belge onayı, vekaletname, satış ve diğer noter işlemleri için vatandaşların işlemlerini 30 Nisan Çarşamba günü mesai bitimine kadar tamamlaması önerilir.

Hem bankalar hem noterler, 2 Mayıs 2025 Cuma günü normal çalışma düzenine dönecektir.