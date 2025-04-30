1 Mayıs'ta sağlık kurumları açık mı? Eczane, hastane, sağlık ocağı ve poliklinik çalışma saatleri

Her yıl 1 Mayıs'ta kutlanan Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilir. Bu nedenle sağlık sektöründe de bazı hizmetler geçici olarak durdurulur. Vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını planlı bir şekilde karşılayabilmesi için, o gün hangi kurumların açık olduğunu önceden bilmek büyük önem taşıyor. Buna göre; 1 Mayıs'ta sağlık kurumları açık mı? Eczaneler, poliklinikler ve hastaneler Hizmet verecek mi? İşte eczane, hastane, sağlık ocağı ve poliklinik çalışma saatleri

HASTANELER 1 MAYIS 2025'TE AÇIK MI?

Devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve üniversite hastanelerinde 1 Mayıs günü sadece acil servis hizmeti verilir.

Poliklinikler ve randevulu muayeneler yapılmaz.

Tahlil, MR, röntgen gibi işlemler ertelenir.

Acil durumlar için hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmette olacaktır.

Özel hastaneler ise kendi belirledikleri düzende çalışabilir; bazıları sınırlı poliklinik hizmeti sunabilir.

ECZANELER 1 MAYIS'TA KAPALI MI?

1 Mayıs 2025 tarihinde tüm eczaneler resmi olarak kapalı olacak, ancak nöbetçi eczaneler üzerinden hizmet sunulacak.

Acil ilaç ihtiyacı olanlar, nöbetçi eczanelerden ilaç temin edebilir.

Eczane nöbet listeleri, il sağlık müdürlüklerinin ve eczacı odalarının web sitelerinden veya mobil uygulamalardan öğrenilebilir.

SAĞLIK OCAKLARI VE POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), yani halk arasında bilinen adıyla sağlık ocakları, resmi tatillerde hizmet vermez.

1 Mayıs'ta tüm ASM'ler kapalı olacak.

Aşı, çocuk takibi, aile hekimi kontrolleri gibi hizmetler 2 Mayıs Cuma gününden itibaren devam edecek.

Poliklinikler de bu tarihte kapalıdır. Sadece hastanelerin acil servisleri aktif olur.

1 Mayıs 2025'te kamuya bağlı sağlık kurumlarında yalnızca acil servisler hizmet verecek.

Eczaneler kapalı, sadece nöbetçi eczaneler açık.

Poliklinikler ve sağlık ocakları kapalı.

Rutin kontroller ve muayeneler ertesi gün yapılacak.

Sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanmak isteyen vatandaşların planlarını bu bilgiler doğrultusunda yapmaları önerilir.