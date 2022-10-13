12 pandayı bulamayıp çılgına döndüler! Üstün zekanı test et: 250 kişiden sadece 3'ü görebildi

Türkiye ve dünyada gündeme oturan optik illüzyon testlerinin yenisine panda görseli de eklendi. 12 adet pandanın bulunduğu görselde tamamını fark eden kişi sayısının %1'lik kesin olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, bu optik illüzyon testini başarıyla geçenlerin üstün zekalı olduğunu söylüyor. Bakalım zekayı zorlayan bu resimdeki 12 pandayı 30 saniyede bulabilecek misiniz?

30 SANİYEDE 12 PANDAYI BULUN

Bu zeka testinde 12 adet pandayı 30 saniyede bulmanız isteniyor. Söz konusu görseldeki pandaların ormanda olması cevaba ulaşmanızı epeyce zorlaştırıyor.

Beyin jimnastiği hayranları, rekor sürede resimde gizlenmiş 12 pandayı bulmak için mücadele ederken bu zorlu bulmacada ormanda saklanmaları kafa karıştırıyor. Hemen şimdi aşağıdaki görseli dikkatle inceleyip 12 pandayı bulmaya çalışın.

Testi çözmeye çalışanlar panda görselini tararken, pandaların bulunması adeta beyni karıştırıyor. Ve pandaların tamamını tespit etmek inanılmaz derecede zor olduğu için yakından bakmanız gerekecek.

Tabii bunu 30 saniyede yapabilmek oldukça zor. Bu kısa sürede 12 pandanın nerede olduğunu göremediniz mi? İşte size cevabı...

12 pandanın tamamını sizler için işaretledik

Bu kısa sürede pandaların tamamının aşağıda verdiğimiz görselde nerelerde işaretli olduğunu görebilirsiniz...