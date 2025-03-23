1993-2013 arası SSK girişi olanlara müjde! 3600 prim günüyle erken emeklilik kapıda!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda sigorta başlangıcı 1993-2013 arasında olanlara erken emeklilik kapısı aralanıyor.

Emeklilik hayali kuran milyonlarca sigortalı için umut veren gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de milyonlarca sigortalı çalışan emeklilik yaşını beklerken, SGK'dan gelen açıklamalar umutları yeşertti. Özellikle 1993, 2003 ve 2013 yılları arasında SSK girişi yapılanlar için SGK'nın sunduğu erken emeklilik formülleri dikkat çekiyor.

Düşük prim günüyle emekli olma şansı artık sadece bir hayal değil. Annelere doğum borçlanması, engellilere yaş şartsız emeklilik, askerlik borçlanması ve kısmi emeklilik gibi birçok farklı modelle, 2160 ve 3600 gün primle erken emeklilik kapısı aralanıyor.

SGK'nın sunduğu bu esnek emeklilik modelleri, özellikle düşük prim günü olan ya da farklı hayat koşullarına sahip vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Peki kimler bu haklardan faydalanabilecek? Erken emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? İşte 1993-2013 arası SSK girişi olanlara erken emeklilik için başvuru yolları...

SGK'DAN ANNELER İÇİN DÜŞÜK PRİMLE EMEKLİLİK ŞANSI

SGK'nın sunduğu haklardan biri, annelere özel doğum borçlanmasıyla ilgili. Çalışan anneler, SGK'nın tanıdığı doğum borçlanması hakkı sayesinde 6 yıla varan prim kazanımı elde edebiliyor ve emekliliğe daha erken ulaşabiliyor.



Kadın sigortalılar, 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak toplamda 2160 güne kadar prim kazanabiliyor.

Bu sayede hem prim gün sayısı tamamlanıyor hem de emeklilik yaşı daha erkene çekilebiliyor.

ENGELLİ BİREYLERE YAŞ ŞARTSIZ EMEKLİLİK

Yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan çalışanlar için SGK'nın tanıdığı bir başka imkan da yaş şartı olmadan emeklilik. 3600 gün prim ve 15 yıl sigortalılık süresiyle engelli bireyler erken emekli olabiliyor. Bu uygulama, SSK giriş yılından bağımsız olarak tüm engelli çalışanları kapsıyor.

MALULEN EMEKLİLİK: 1800 GÜN YETERLİ

İş gücünün en az yüzde 60'ını kaybeden kişiler için malulen emeklilik yolu da açık. Bu durumda olanlar, sağlık raporuyla durumlarını SGK'ya belgelendirdikten sonra sadece 1800 gün primle emekli olabiliyorlar. Malulen emeklilikte yaş şartı aranmıyor.

3600 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK HAKKI

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için büyük avantaj sağlayan 3600 günle kısmi emeklilik hakkı da hâlâ geçerliliğini koruyor. Bu kişiler, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primi tamamladıklarında, yaş şartını da yerine getirerek erken emekli olabiliyor.

ASKERLİK BORÇLANMASIYLA ERKEN EMEKLİLİK

Sigorta giriş tarihinden sonra askerlik görevini tamamlayan erkek çalışanlar için de erken emeklilik fırsatı var. SGK, askerlik süresinin borçlanılması halinde sigorta giriş tarihini öne çekiyor ve bu da emeklilik yaşının daha erkene alınmasına olanak tanıyor.