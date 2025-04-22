2-3 kıtalık, kısa 23 Nisan şiirleri! 23 Nisan için kısa, ezberlemesi kolay şiirler (1. 2. 3. ve 4. sınıf)

23 Nisan 2025 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, öğrenciler ve öğretmenler okul etkinlikleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu özel günde şiir okumak isteyen binlerce öğrenci, 2 kıtalık, kısa ve anlamlı 23 Nisan şiirleri arasından en güzel olanları araştırıyor. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin kolayca ezberleyebileceği şiirler, hem duygu dolu hem de bayramın ruhunu yansıtan içerikler barındırıyor. İşte yeni, farklı ve anlamlı 23 Nisan şiirleri...

KISA VE ANLAMLI 2 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ

BAYRAM SEVİNCİ

Bugün bayram çocuklar,

Neşeyle dolar her yan.

Atatürk'ten armağan,

Kutlu olsun 23 Nisan.

Elimizde bayraklar,

Gönlümüzde umut var.

Sevgiyle büyür her çocuk,

Yüreklerde bahar var.

ÇOCUKLARIN GÜNÜ

23 Nisan geldi,

Süslenir tüm sokaklar.

Birlik oluruz yine,

Güler bütün çocuklar.

Dünya çocuklarına,

Barışla selam ederiz.

Atatürk'ün izinden,

Aydınlığa yürürüz.

23 NİSAN COŞKUSU

Bugün bayram çocuklar,

Neşeyle doldu her yan.

Atatürk'ten bir armağan,

Kutlu olsun 23 Nisan.

Elde bayrak, dilde şarkı,

Yüzümüz güler yine.

Barış dolu günlerde,

Büyür umut her cine.

ATATÜRK'ÜN HEDİYESİ

Atatürk verdi bize,

Bu en güzel günü.

Çocuklar gülsün diye,

Aydınlattı her yönü.

Her Nisan'da coşarız,

Sevgiyle dolar içimiz.

Kutlu olsun bayramımız,

Ne mutlu Türküz biz!

KÜÇÜK KALPLERİN BAYRAMI

Bugün bizim günümüz,

Bayram yapar her çocuk.

Sınıflar neşe dolar,

Kalpler sevinçle dolup.

Oyun, şarkı, şiirle,

Kutlarız hep bir arada.

Dünyaya barış olsun,

Her çocuğun duasında.

3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ ÖRNEĞİ

Egemenlik Bayramı

Birlik oldu milletim,

Kazandı özgürlüğü.

Atatürk'ün izinde,

Yükseldi Cumhuriyetin gücü.

Bayraklarla süslenir,

Okullar ve caddeler.

Her bir çocuk gülerek,

Şarkılarla neşelenir.

Bu güzel gün hepimizin,

Unutulmaz bir zaman.

Kutlu olsun yurduma,

Yaşasın 23 Nisan!

ATATÜRK'ÜN ARMAĞANI

Bir bahar sabahında doğdu bayramımız,

Kutlu bir hediyeyle aydınlandı yurdumuz.

Atatürk çocuklara verdi bu güzel günü,

Ne mutlu bizlere, sevinçle doldu gönlümüz.

Elimizde bayraklar, dilimizde şarkılar,

Tüm çocuklar coşuyor, ne güzel anılar!

23 Nisan'da güler yüzler, güler hayat,

Barış dolu bir dünya kurar her evlat.

Bu bayramda büyürüz sevgiyle, inançla,

Atatürk'ün izinden yürürüz kararlılıkla.

Birlik, özgürlük bizim en yüce yolumuz,

Kutlu olsun bayramımız, hep mutlu olsun yurdumuz.

23 NİSAN BAYRAMI

Bugün 23 Nisan, neşeyle dolar içim,

Bayraklarla süslenir, her okul, her biçim.

Çocukların sesinde özgürlük var, sevinç var,

Atatürk'ün hediyesi, ışıkla dolu bahar.

Sınıflarda şarkılar, sokakta gülüşler,

Kardeşlik anlatılır, yükselir alkışlar.

Dünya çocuklarına selam eder yürekler,

Barışla büyür umut, sevgiyle çarpar kalpler.

Bu bayram bir armağan, en güzel hatıra,

Küçük yüreklerde saklı, her nisan sabahı.

Atatürk'ün izinden yürürken hep birlikte,

Yaşasın 23 Nisan, sonsuz bir minnetle!