23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir, Kocaeli, İstanbul 23 Nisan'da otobüsler bedava mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde kutlanıyor. Bugün toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar, 23 Nisan'da metrolar, Marmaray, vapurlar ve otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde şehir içi toplu ulaşım araçlarının kullanımı ücretsiz oluyor. Peki, 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da otobüsler bedava mı? İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücret tarifesi

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu ulaşımda ücretsiz taşıma uygulamasına ilişkin detaylar netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte birçok şehirde raylı sistemler ve belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarında vatandaşlar ücretsiz seyahat edebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü şu hatlarda ücretsiz ulaşım sağlanacak:

İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Ankara: Başkentray

İzmir: İZBAN

Bu hatlarda gün boyunca vatandaşlar ücretsiz olarak yolculuk yapabilecek.

23 NİSAN'DA OTOBÜSLER BEDAVA MI?

İSTANBUL

İETT, 23 Nisan'da kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan yolcuların ücretsiz seyahat edebileceğini duyurdu.

Otobüsler Cumartesi tarifesi, Metrobüsler ise Hafta İçi tarifesi ile çalışacak.

Bazı hatlar (örneğin: 144H, 62H, 38H, 13AB, E-10 vb.) iş günü tarifesi ile hizmet verecek. Ancak, Adalar hatları, nostaljik tramvay, tünel hattı ve bazı özel seferlerde ücretsiz ulaşım geçerli olmayacak.

Avrupa Yakası'nda;

144H, 62H, 46KT, 25C, 38H, 36S, 151, 402, 403, 404, 300M, 303B, 300S, 36C, 336H, 59HS, 25Y, 42KT, 33M, 33, 98G, MK97, HT1, EL2 numaralı hatlarımız iş günü tarifesiyle çalışacaktır.

Anadolu Yakası'nda:

8K, 13AB, 19FS, 13Y, 15YK numaralı hatlar iş günü tarifesiyle, 11ÜS, 130A, E-10 numaralı hatlar gece iş günü tarifesiyle çalışacaktır. KM13 ve UM73 numaralı hatlarımız ise gece seferi yapmayacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

ANKARA'DA EGO ARAÇLARI ÜCRETSİZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, otobüs, metro ve ANKARAY hatlarının 23 Nisan'da 06.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Vatandaşlar, sefer bilgilerine EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

KOCAELİ'DE TÜM ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşlar için 23 Nisan Çarşamba günü otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında ücretsiz seferler düzenleyeceğini duyurdu. Böylece aileler, kentteki kutlamalara ve etkinliklere kolayca katılabilecek.