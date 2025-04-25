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Ekstra

25 Nisan 2025 bugün Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklama yaptı mı?

Ankara'da 25 Nisan 2025 tarihinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Etimesgut, Batıkent, Şaşmaz ve Bağlıca gibi bölgelerde cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın ardından “Ankara'da okullar tatil mi?” sorusu merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, Ankara Valiliği'nden gelecek olası tatil kararını bekliyor. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklama yaptı mı? İşte detaylar...

25 Nisan 2025 Cuma 08:14 - Güncelleme:
25 Nisan 2025 bugün Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklama yaptı mı?
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Ankara'da yoğun yağış nedeniyle özellikle akşam saatlerinde hayatı zorlaştıran hava şartları sonrasında, gözler Ankara Valiliği'nden yapılabilecek son dakika okul tatili açıklamasına çevrildi. Öğrenciler ve veliler, Ankara'da okullar tatil mi? sorusuna cevap ararken, son dakika tatil kararı için Valiliğin Twitter hesabından yapılacak paylaşımlar da takip ediliyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? SON DAKİKA...

Ankara, 25 Nisan 2025 tarihinde sağanak yağışın etkisi altına girdi. Gün boyu aralıksız devam eden şiddetli yağmur, özellikle Etimesgut, Batıkent, Şaşmaz ve Bağlıca gibi ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı kuvvetli yağış uyarılarının ardından bastıran yağmur, birçok noktada ulaşımı aksattı. Su baskınları ve trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar ve öğrenciler, yaşanan bu olumsuz hava koşullarının ardından "25 Nisan'da Ankara'da okullar tatil mi olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, belediye ekipleri taşkınlara karşı önlem almak için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar Ankara Valiliği'nden veya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Hem devlet hem özel okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği bildiriliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Özellikle akşam saatlerine doğru etkisini artıran sağanak nedeniyle veliler ve öğrenciler, Valilikten gelecek olası bir tatil kararını merakla bekliyor. Ancak resmi makamlardan gelen son bilgiye göre, 25 Nisan Cuma günü için Ankara genelinde eğitimi durduracak bir karar alınmış değil.

Gelişmeleri anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz. Valilik ya da Bakanlık'tan yeni bir duyuru yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

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