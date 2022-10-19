250 kişiden sadece 5 kişi zehirli yılanı bulabildi! Yüz yıllık testi çözen dünya rekoru kırıyor

Son zamanlarda popüler olmaya başlayan optik illüzyon testleri birçok okuyucu tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Merakla takip edilen optik illüzyonlardan biri olan yılan testi 250 kişi üzerinde uygulandı. Testteki görüntüde bulunan yılan oynatıcısı ve bulması gereken yılan figürünü 5 saniye içinde bulan ise rekor karıyor. Söz konusu optik illüzyonlar, akıllara durgunluk verirken 'nasıl olabilir?' sorusunda akıllara getiriyor. Bu testeler genel anlamda insanların beyinlerindeki bir şeyleri algılama biçimine meydan okuyor.

ZEHİRLİ YILANI BULABİLİRİ MİSİNİZ?

Psikanalizinde bir parçası olan optik illüzyonlar çoğu zaman nesneleri nasıl algıladığımız hakkında da bilgi sağlamaya yarıyor. Standart bir insan beyni bir nesneyi her açıdan farklı anlamlandırabilir. Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar gibi pek çeşidi olan optik illüzyonların derin ve etkileyici olduğu iddia ediliyor. Aşağıda bulunan ve 1920'lerde ortaya çıkan yılan görüntüsünün olduğu bir testte yılan oynatıcısının fotoğrafını görüyorsunuz.

Yukarıda yer alan resimde yirminci yüzyılın başlarından tasarlanan sigara kutusunu görüyorsunuz. O yüzyılda oldukça moda olan sigara kutuları dikkat çekici birer reklam aracıydı. Gördüğünüz bu kutudaki betimlemede yılan oynatıcısı yılanını yakalamak için flüt benzeri bir enstrüman çalıyor. Bu optik illüzyonun en zor kısım ise resmin içinde bir yerde saklanan yılanı tespit etmek oluyor.

SANİYELER İÇİNDE GİZLİ YILANINI BULABİLECEK MİSİN?

Bu optik illüzyon görüntüsüne daha yakından ve dikkatlice bakın. Bulmaca kartının içindeki gizli yılanı bulmaya çalışın. Yılan, kesinlikle yılan oynatıcısının yanında yerde duran sepetin içinde değil. İlk başta yılan oynatıcısının gizli yılanını bulmak çok zor görünebilir. Ama bulmaca kartındaki yılanı bulmak için yılan oynatıcısının kollarına bakmanız yeterli olacaktır.

İşte artık yılan oynatıcısının sol elinde saklanan bir yılan görebiliyorsunuz. Optik illüzyonlar her zaman beynimizin nasıl çalıştığına dair şaşırtıcı bilgiler verir. Belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, beynimizi orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılaması için yanıltabilir.