28 uçaklık dev anlaşma! İlk iki Eurofighter Typhoon Körfez ülkesine ulaştı!

star.com.tr 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:29 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:30

İki uçak, iki İtalyan hava kuvvetleri KC-767 tankeri tarafından sağlanan yakıt ikmali ve bir İtalyan Eurofighter'ın eskorluğunda İtalya'dan hareket etti.



Leonardo'dan yapılan açıklamada, Kuveyt pilotlarının İtalya'nın merkezindeki Grosseto İtalyan Hava Kuvvetleri Üssü'nde eğitim aldıkları belirtildi.

28 ADET EUROFİGHTER TYPHOON ANLAŞMASI

İtalya, Eurofighter'ları Kuveyt'e satmayı başardı ve uçağa monte edilen elektronik olarak taranan yeni radarları test etti.

Eurofighter Ortak Radar Sistemi Mk 0 olarak bilinen radar, Katar'ın 24 Eurofighter'ını da takılacak. Ortak radar Leonardo İtalya, Leonardo İngiltere, İspanya'dan Indra ve Almanya'dan Hensoldt'tan oluşan Euroradar konsorsiyumu tarafından geliştirildi.

Bir diğer yükseltme olan Mk 1, 2020'lerin ortalarında yaklaşık 130 Alman ve İspanyol Eurofighter'ını güçlendirecek. Birleşik Krallık ise farklı bileşenlere sahip bir Mk 2 versiyonu geliştirdi.

Leonardo CEO'su Alessandro Profumo, "Kuveyt Hava Kuvvetleri için geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz Eurofighter Typhoon'lar, Avrupa programı tarihindeki en gelişmişlerdir." dedi.

Dört orijinal Eurofighter ortağı Suudi Arabistan'dan 72, Avusturya'dan 15, Umman'dan 12, Kuveyt'ten 28 ve Katar'dan 24 toplam 661 uçak satın aldı.

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