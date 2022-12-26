36 milyon dolarlık F-16 anlaşması! Savaş jetlerine entegre edilecek

İsrailli şirket Elbit Systems, Polonya Hava Kuvvetleri (PLAF) için toplam dört adetTam Görev Simülatörü (FMS) teslim etme sözleşmesi imzaladı. 28 aydan fazla bir süre için geçerli olacak söz konusu anlaşmanın tahmini değeri yaklaşıkolarak belirlendi.

Bu sistem, Polonya Hava Kuvvetleri pilotlarının çok çeşitli operasyonel becerilerini bilemesine ve geliştirmesine izin verecek. Hem uçağa temel aşinalık dersleri hem de oldukça çekişmeli operasyonel ortamlarda ileri düzey savaş uçuşu eğitimi sağlayacak.

F-16 JETLERİNE ENTEGRE EDİLECEK

F-16 jetlerine entegre edilecek FMS sistemi hakkında konuşan Elbit Systems Aerospace Genel Müdürü Yoram Shmuely, "Bu bu anlaşma, Elbit Systems'in eğitim ve simülasyon pazarlarındaki lider konumunu vurgulamaktadır. Askeri pilotlar için yüksek kaliteli eğitim çözümleri sunmaya kararlıyız ve Polonya Silahlı Kuvvetlerine görevlerini desteklemek için gelişmiş çözümler sunmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Şirketin simülasyon sistemi, F-16 Görev Eğitim Merkezi'nin odağında yer alarak, pilotların herhangi bir muharebe görevini üstlenmek için operasyonel hazırlıklarını ve kalitelerini olanak tanıyor. Eksiksiz bir görev eğitimi deneyimi sağlamak için 360 derecelik bir görüntüleme sistemi içeren FMS teknolojisi, herhangi bir güvenlik sorunu olmaksızın sürükleyici ve gerçekçi bir uçuş eğitimi deneyiminin yanı sıra yüksek doğruluk sunuyor.

3 FARKLI ALANDA EĞİTİM İMKANI SAĞLAYACAK

Ayrıca eğitim sistemi, ek eğitim cihazları için destek ve bağlantı sağlayarak Polonya Hava Kuvvetlerinin gelecekteki simülasyon altyapısını da destekleyebilir. Bu, Hava Kuvvetleri personelinin canlı, sanal ve yapıcı eğitim yapmasına olanak sağlayacak.

Öte yandan 2018'de Elbit Systems, Polonya Hava Kuvvetleri için M-346 FMS ve eğitim cihazları sağlamak üzere bir sözleşme imzalamıştı. Daha önce teslim edilen sistem, birleşik eğitimi desteklemek için M-346 FMS'yi gelecekteki PLAF F-16 görev merkeziyle birbirine bağlayacak altyapıyı da sunuyordu.