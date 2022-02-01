ABD Dışişleri bürokratı Naz Dorukoğlu'ndan, Türk düşmanlarına S-400 ve F-16 cevabı

star.com.tr 1 Şubat 2022 Salı 13:04 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 13:18

FETÖ'nün ABD'deki destekçilerinden Demokrat Parti New York Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Bosher Maloney, Yunan - Rum lobisinin bilinen isimlerinden Kongre üyesi Chris Pappas ile Florida Temsilcisi Gus Bilirakis, PKK destekçisi temsilcilerin de desteğini alarak, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmaması yönünde bir mektup gönderdi.

Talebin, Helenik Amerikan Liderlik Konseyi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Amerikan Kürdistan Dostları, Hindu Amerikan Vakfı, Amerikan Helen Enstitüsü, Orta Doğu Forumu, Amerikan Yahudi Komitesi, PSEKA tarafından desteklendiği belirtilmişti.

ABD Dışileri Bakanlığı'ndan, Türkiye düşmanlarının mektubuna cevap geldi. Cevap mektubunda, Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Dorukoğlu imzası yer aldı.

'F-16 İÇİN GÖRÜŞMELERİN BAŞINDAYIZ, TÜRKİYE'NİN S-400 NEDENİYLE YAPTIRIMLAR KONUSUNDA KARARLIYIZ'

Dorukoğlu, Yunan lobici Pappas'a hitap ettiği mektupta, 'Dışişleri Bakanlığı, tüm savunma ticaret ortaklarımızla birlikte ABD ihracat kontrol yasalarını uygulamaya ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına yanıt olarak Aralık 2020'de uygulanan Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarını uygulamaya kararlıdır.' ifadelerini kullandı.

Dorukloğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'nın S-400 satın alma kararına yönelik güçlü itirazımızı üst düzeylerde sürekli olarak dile getirdiğini ifade etti.

Dışişleri yetkilisi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin, "Bakanlık, önerilen satışı inceleme sürecinin henüz başında. Onaylama bir Kongre bildirimi gerektirecek." dedi.

'TÜRKİYE BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK VE CAYDIRICI GÜÇ'

Türkiye ile, ABD'nin birçok stratejik çıkarı paylaştığını belirten Dorukoğlu, Türkiye'nin uzun süredir bir NATO müttefiki olduğunu hatırlattı.

Doğrukoğlu, 'Ankara, son zamanlarda Doğu Avrupa, Balkanlar ve Afganistan'dakiler de dahil olmak üzere İttifak misyonlarına önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve iş birliğine dayalı savunma ilişkilerine verdiği destek, bölgedeki kötü etkinin önemli bir caydırıcısı olurken, Türkiye'nin faaliyetleri Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'daki birçok çabamıza yardımcı oluyor.' dedi.

Mektupta, 'ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerçek zorluklara rağmen Türkiye, sürekli değişim içinde olan bir bölge için hem köprü hem de tampon görevi gören önemli bir müttefik olmaya devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.

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