15 Aralık 2021 Çarşamba 15:37 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:39

360 TV ekranlarında yayınlanan Asuman Krause'nin sunduğu 'Aileler Yarışıyor' programı sevenleriyle buluştu. Günlük hayattan çok basit soruların sokaktaki 100 kişiye sorulması sonucu alınan en popüler cevapları bulmaya çalışan yarışmacılar, final etabında büyük ödülü kazanmak için yarışıyorlar. Son yayınlanan bölümde ise Aileler Yarışıyor programına katılan yarışmacı Elif sunucu Asuman Krause'nin sorduğu sorulara verdiği cevapla gündem oldu. Sorulan tüm sorulara "Pas" cevabı veren Elif yarışmada sürenin dolmasının ardından hiçbir soruya cevap veremezken sunucu Asuman Krause'nin, "Süren doldu" uyarısından sonra da "Pas" cevabı alması Aileler Yarışıyor programında eğlenceli anlara sebep oldu.