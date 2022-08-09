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  • Alexander Sörloth transferi bitti! Kimse bunu beklemiyordu: Yeni adresini duyurdular
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Alexander Sörloth transferi bitti! Kimse bunu beklemiyordu: Yeni adresini duyurdular

Alexander Sörloth'un kaderi belli oldu. Türkiye'den başta Fenerbahçe olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş ile de adı anılan Alexander Sörloth'un Leipzig'de kalacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Ağustos 2022 Salı 22:19 - Güncelleme:
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Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile gündeme gelen Alexander Sörloth'un kaderi belli oldu. Bundesliga ekibi Leipzig'in Timo Werner'i kadrosuna katmasına rağmen Alexander Sörloth'u takımda tutacağı iddia edildi.

ALEXANDER SORLOTH, 3 BÜYÜĞÜN GÜNDEMİNDEYDİ

Alexander Sörloth, bu yaz Fenerbahçe başta olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş ile gündeme gelmiş ancak transferinde herhangi bir olumlu gelişme yaşanmamıştı. Norveçli golcünün transferi için en büyük engel ise yüksek maliyeti oldu.

LEIPZIG'DE KARAR VERİLDİ

Almanya basınında yer alan habere göre; Leipzig'de Alexander Sörloth, antrenmanlardaki performansıyla teknik direktör Domenico Tedesco'nun güvenini kazanmayı başardı. Alman ekibi bu doğrultuda forvet bölgesine Timo Werner'i transfer etmesine rağmen Norveçli golcüyü de takımda tutma kararı aldı.

ALEXANDER SORLOTH'UN SOCIEDAD PERFORMANSI

Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'da 44 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2247 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki Norveçli golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistle takıma katkı verdi.

Star Gazetesi

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