Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber! Herkes ters köşe oldu

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Alexander Sörloth için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Leipzig'de Timo Werner'in transfer edilmesinin ardından takımdaki geleceği tartışılan Alexander Sörloth'a FC Köln talip oldu.

ALEXANDER SORLOTH, FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Bu yaz transfer döneminde birçok transfere imza atan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine dikilmişti. Sarı-lacivertlilerle en çok anılan isim ise Alexander Sörloth oldu. Ancak Norveçli golcünün transferi için olumlu bir gelişme kaydedilemedi.

FC KÖLN TALİP OLDU

Almanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden FC Köln, Leipzig forması giyen Alexander Sörloth için devreye girdi. Alman ekibinin Norveçli golcüyü yüksek maliyeti nedeniyle satın alamayacağı ancak kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Öte yandan Timo Werner'i kadrosuna katan Leipzig'de Alexander Sörloth'un satışına sıcak bakılıyor.

ALEXANDER SORLOTH'UN KARNESİ

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'da geçiren Alexander Sörloth, 44 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2247 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki Norveçli golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistle takıma katkı verdi.