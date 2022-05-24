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Alexandru Cicaldau için çılgın teklif! Galatasaraylılar bayram edecek

Alexandru Cicaldau için Sampdoria harekete geçti. İtalyan ekibinin Galatasaray'da forma giyen ve beklentilerin altında kalan Alexandru Cicaldau için 10 milyon euroluk teklifte bulunacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Mayıs 2022 Salı 20:27 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau için Serie A ekibi Sampdoria devreye girdi. Girişimlerini hızlandıran İtalyan ekibinin 10 milyon euroluk teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

SAMPDORİA, ALEXANDRU CICALDAU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A takımlarından Sampdoria, Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau'ya talip oldu. Rumen oyuncu için girişimlerini hızlandıran İtalyan ekibi önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı takıma teklifte bulunacak.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Sampdoria'nın Galatasaray'a Alexandru Cicaldau için 10 milyon euroluk teklifte bulunacağı belirtildi.

Öte yanda sarı-kırmızılılar Cicaldau'yu geçtiğimiz yaz 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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ALEXANDRU CICALDAU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Alexandru Cicaldau, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Rumen oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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