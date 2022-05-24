Alexandru Cicaldau için çılgın teklif! Galatasaraylılar bayram edecek

Galatasaray'ın Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau için Serie A ekibi Sampdoria devreye girdi. Girişimlerini hızlandıran İtalyan ekibinin 10 milyon euroluk teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

SAMPDORİA, ALEXANDRU CICALDAU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A takımlarından Sampdoria, Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau'ya talip oldu. Rumen oyuncu için girişimlerini hızlandıran İtalyan ekibi önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı takıma teklifte bulunacak.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Sampdoria'nın Galatasaray'a Alexandru Cicaldau için 10 milyon euroluk teklifte bulunacağı belirtildi.

Öte yanda sarı-kırmızılılar Cicaldau'yu geçtiğimiz yaz 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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ALEXANDRU CICALDAU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Alexandru Cicaldau, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Rumen oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.