Ali Akman'ın hayalleri yıkıldı! Hüsrana uğradı

Geçtiğimiz sezonu NEC Nijmegen'de geçiren Ali Akman, bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt'a geri dönmüştü. Ancak Alman ekibinde kadroda düşünülmeyen Ali Akman'ın elden çıkarılmak istendiği ve gelecek olan tekliflerin değerlendirileceği öne sürüldü.

ALİ AKMAN'A FRANKFURT'TA YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Alman basınında yer alan habere göre; Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı elden çıkarmak istiyor. Genç oyuncu her ne kadar Alman ekibinde forma giymek istese de kadroda düşünülmüyor. Bu nedenle Ali Akman için gelecek olan teklifler dinlenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FIRSATI KAÇTI

UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Eintracht Frankfurt gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Ali Akman ise takımdan ayrılması halinde bu büyük organizasyonda kendisini gösterme fırsatını kaçıracak.

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ALİ AKMAN'IN HOLLANDA KARNESİ

Ali Akman, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de 32 resmi maçın 21'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1717 dakika süre aldı. 20 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 6 golle takımına katkıda bulundu.