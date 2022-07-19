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Alper Potuk, kardeş ülkeye gidiyor! Yeni takımını duyurdular

Alper Potuk için Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ harekete geçti. Karabağ'ın Çaykur Rizespor'da forma giyen Alper Potuk için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

19 Temmuz 2022 Salı 23:28 - Güncelleme:
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Çaykur Rizespor forması giyen Alper Potuk için Azerbaycan'dan sürpriz bir talip çıktı. Karabağ'ın Karadeniz ekibinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk için teklifini yaptığı öne sürüldü.

KARABAĞ'DAN ALPER POTUK'A TEKLİF

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 2021'in yazında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Alper Potuk'a Azerbaycan Ligi'nden talip çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Karabağ, 31 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yaptı.

ALPER POTUK'UN ÇAYKUR RİZESPOR KARNESİ

Alper Potuk, Çaykur Rizespor formasıyla 23 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1325 dakika süre aldı. 31 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.

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KARİYER ÖZETİ

Eskişehirspor altyapısında yetişen Alper Potuk, 2013'ün yazında 7.25 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2020'nin yaz aylarında MKE Ankaragücü'ne giden 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Çaykur Rizespor'da forma giymeye devam ediyor.

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