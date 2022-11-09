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  • Anlaşma sağlandı! F-16 Block 70'ler yola çıkıyor
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Anlaşma sağlandı! F-16 Block 70'ler yola çıkıyor

ABD'nin Manama Büyükelçisi Steven Bondy, Bahreyn'in en son model 'F-16 Block 70' savaş uçaklarından satın aldığını duyurdu. Lockheed Martin Şirketi tarafından üretilen en son model 'F-16 Block 70'lerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 22:14 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! F-16 Block 70'ler yola çıkıyor
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Bondy yerel basına yaptığı açıklamada, başkent Manama'daki Uluslararası Havacılık Fuarı'nın, Lockheed Martin Şirketi ve Bahreyn Silahlı Kuvvetleri'nden ABD'li ve Bahreynli tarafların yeni savaş uçaklarının özellikleri, seçenekleri ve teslimine ilişkin görüşmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

F-16 BLOCK 70'LER GELİYOR

Bahreyn'in Güney Carolina'daki Lockheed Martin Şirketi tarafından üretilen en son model "F-16 Block 70"lerden satın aldığını aktaran Bondy, sipariş edilen uçak sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayan Uluslararası Havacılık Fuarı'nın 11 Kasım'a kadar devam etmesi bekleniyor. Sıhayr Hava Üssü'nde gerçekleşen fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülkeden 180 şirket katılıyor. Fuarda, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra yolcu uçakları da sergileniyor.

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