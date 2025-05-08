Anneler Günü 2025 ne zaman? Türkiye'de Anneler Günü bu yıl hangi tarihe denk geliyor?

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte 2025 Anneler Günü için geri sayım başladı. Türkiye'de her yıl Mayıs'ın ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak. Annesine sürpriz hazırlamak isteyen milyonlarca kişi, 2025'te Anneler Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Anneler Günü 2025 ne zaman? Türkiye'de Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor? İşte tüm detaylar...

ANNELER GÜNÜ 2025 NE ZAMAN?

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, annelerimize olan sevgimizi ve minnettarlığımızı göstermek için en özel zamanlardan biri. 2025 yılında da bu özel gün, milyonlarca insanın annelerini mutlu etmek için hazırlık yapacağı anlamlı bir tarihe denk geliyor.

2025 Anneler Günü, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Anneler Günü, annelerin fedakarlıklarını onurlandırmak, onlara olan sevgiyi ifade etmek ve yaşamlarındaki değerli yerlerini hatırlatmak amacıyla kutlanır. Türkiye'de bu özel gün, 1955 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle anılıyor.