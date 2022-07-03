Anthony Nwakaeme herkesi şaşkına çevirdi! Yeni takımı belli oldu

Trabzonspor ile yeni sözleşme imzalamayan Anthony Nwakaeme'nin yeni durağı Al-Ittihad oldu. Anthony Nwakaeme'nin Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ittihad ile anlaşmaya vardığı ve önümüzdeki günlerde imzayı atacağı öne sürüldü.

ANTHONY NWAKAEME, AL-ITTIHAD İLE ANLAŞTI

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Anthony Nwakaeme, bordo-mavililerle yeni sözleşme için görüşmüş ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Karadeniz ekibinden ayrılan Nijeryalı oyuncu, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Anthony Nwakaeme, Al-Ittihad ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı ve yıllık 4.5 milyon euro kazanacak. 33 yaşındaki Nijeryalı yıldızın önümüzdeki günlerde imzayı atması bekleniyor.

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ANTHONY NWAKAEME'NİN TRABZONSPOR KARNESİ

Anthony Nwakaeme geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 15 gol ve 11 asistle skora katkıda bulundu. Bordo-mavili formayla bugüne kadar toplam 145 karşılaşmada forma şansı bulan 33 yaşındaki Nijeryalı sol kanat 47 gol ve 40 asistle skora katkıda bulundu.