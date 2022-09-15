Anthony Nwakaeme'nin dünyası başına yıkıldı! Her şey alt üst oldu

Bu yaz Trabzonspor'dan ayrılarak Al Fayha'ya imza atan Anthony Nwakaeme yeni takımında aradığını bulamadı. Anthony Nwakaeme, şu ana kadar yalnızca 1 maçta fırsat buldu ve aldığı sürede sergilediği performansla eleştirilerin hedefi oldu.

ANTHONY NWAKAEME, ARABİSTAN'A GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'la şampiyonluk sevinci yaşayan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Anthony Nwakaeme, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bordo-mavililerden ayrılmıştı. Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fayha'ya imza atmıştı.

SADECE 18 DAKİKA SÜRE ALDI

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha'da ilk 2 maçın kadrosuna alınmayan Anthony Nwakaeme, 3. hafta karşılaşmasında Taawon ile 1-1 berabere kalınan maçta oyuna sonradan dahil oldu ve 18 dakika sahada kaldı.

ANTHONY NWAKAEME'YE TEPKİ YAĞDI

Anthony Nwakaeme, yeni takımında forma giydiği ilk maçta hayal kırıklığına uğrattı. 18 dakika sahada kalan 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, başarısız performansıyla eleştirilerin hedefi oldu ve taraftarlardan tepki yağdı.