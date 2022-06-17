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Asırlar sonra ortaya çıktı! Osmanlı Devleti o milleti kıtlıktan kurtardı

1845 ile 1852 yılları arasında İrlanda'da yaşanan büyük kıtlığa Osmanlı Devleti'nin o dönemki padişahı Sultan I. Abdülmecid'in yardım teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. 10 bin pound göndermek isteyen Osmanlı Devleti'nin padişahı Sultan I. Abdülmecid'in teklifine İngiliz hükümeti karşı çıktı.

Star Gazetesi17 Haziran 2022 Cuma 21:50 - Güncelleme:
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19. yüzyılın ortalarında yani 1845'ten 1852'ye kadar İrlanda'da büyük bir kıtlık meydana geldi. 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan büyük kıtlığa mantar benzeri bir organizmanın neden olduğu ortaya çıktı. Söz konusu büyük kıtlık olarak bilinen İrlanda kıtlığına ayrınılı araştırma sonucunda patates yanıklığı veya geç yanıklık nedeniyle başarısız bir patates mahsulünün neden olduğu belirlendi. Patates o zamanlar İrlanda'da en çok bulunan ve tercih edilen üründü. Bu olayların İrlanda'ya etkisi, kitlesel açlık, hastalık ve ölüm oldu.

OSMANLI DEVLETİ'NİN PADİŞAHI SULTAN I. ABDÜLMECİD YARDIM ETTİ

Kıtlık için en kötü yıl 1847'ydi, çünkü salgının ilk iki yılında mahsul veriminde herhangi bir artış olmamıştı. Kıtlık ve ölümle boğuşan İrlanda'ya beklenmedik yardım çok uzaklardan geldi. Osmanlı Devleti'nin o dönemki padişahı Sultan I. Abdülmecid, İrlanda'ya yardım etme niyetini dile getirdi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ GURURUNA YEDİREMDİ

Sultan I. Abdülmecid o zaman İrlanda'ya 10.000 pound günümüz parasıyla yaklaşık 213 bin 655 Türk lirasından fazla yardım göndermek istedi. Ancak bu yardım Kraliçe Victoria'nı yardımından fazla olduğu için İngiliz hükümeti tarafından kabul edilemedi. Kraliçe Victoria o dönemde İrlanda'ya sadece 2.000 pound yardım göndermişti. Bu nedenle, Sultan I. Abdülmecid'in yalnızca 1.000 pound yardım gönderebileceği kabul edildi.

Star Gazetesi

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