Astronomik rakam! Sacha Boey için Galatasaray'a reddedilemeyecek çılgın teklif

Galatasaray'ın performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncusu Sacha Boey için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız sağ bek Sacha Boey için Crystal Palace devreye girdi ve yapacakları teklif belli oldu.

GALATASARAY, SACHA BOEY'İ YOK PAHASINA ALMIŞTI

2021'in yazında Galatasaray, Sacha Boey'i Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'ten 1.15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla değerine değer kattı.

AVRUPA EKİPLERİ ONUN PEŞİNDE

Sacha Boey'i birçok Avrupa ekibi yakından takip ediyor. Başta Almanya Bundesliga'dan ve İngiltere Premier Lig'den takımların Fransız sağ beki izledikleri biliniyor.

SACHA BOEY İÇİN CRYSTAL PALACE'DEN ÇILGIN RAKAM

Fransa basınında yer alan habere göre; Sacha Boey'e son olarak Premier Lig ekibi Crystal Palace talip oldu. İngiliz takımı, Galatasaray forması giyen Fransız sağ bek için 16 milyon euroyu gözden çıkardı.

GALATASARAY, SEZON SONUNA KADAR TUTMAK İSTİYOR

Sacha Boey'in talipleri artmaya devam ederken Galatasaray ise başarılı oyuncusunu sezon ortasında satmak istemiyor. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncuyu sezon sonuna kadar bırakmak istemiyor.