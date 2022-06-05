Berke Özer ezeli rakibe imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Belçika basınından Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer için sürpriz bir iddia geldi. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilere veda eden Berke Özer'in daha önce kiralık olarak formasını giydiği Westerlo'nun ezeli rakibi olan Anderlecht ile anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.

BERKE ÖZER, FENERBAHÇE'DEN AYRILDI

Fenerbahçe'nin 2018'in yaz aylarında Altınordu'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Berke Özer ile yollar ayrıldı. Genç kaleci geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldığını açıkladı.



BERKE ÖZER'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Belçika basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer, Anderlecht yolunda. Daha önceden Belçika Ligi'nde Westerlo'da da forma giyen genç kaleci Anderlecht ile anlaşmak üzere. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

Berke Özer, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maçta forma giydi. 5 maçta kalesini gole kapatan 22 yaşındaki kaleci 20 gole engel olamadı.