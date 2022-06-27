Beşiktaş'a Rachid Ghezzal piyangosu! Dudak uçuklatan bonservis

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'e talip çıktı. Siyah-beyazlılar ise Arap Yarımadası'ndan teklifler alan Rachid Ghezzal için en az 10 milyon euro istiyor.

RACHID GHEZZAL'E TEKLİFLER VAR

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'taki başarılı performansıyla beğeni toplarken talipleri de artmaya devam ediyor. Son olarak Cezayirli oyuncu için Arap Yarımadası'ndan 7 milyon euro seviyesindeki tekliflerin geldiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ, BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ

Siyah-beyazlılarda yönetim talibi çok olan Rachid Ghezzal için belirlediği bonservis bedeli belli oldu. Yönetim Cezayirli yıldız için en az 10 milyon euro istiyor.

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RACHID GHEZZAL'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Rachid Ghezzal, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 43 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı. 30 yaşındaki Cezayirli yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu.