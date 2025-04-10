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BİM'de bu cuma neler var? BİM 11 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu

BİM 11 Nisan 2025 Cuma günü için hazırlanan yeni aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Bu haftaki katalogda teknoloji meraklılarından evini yenilemek isteyenlere kadar herkes için dikkat çekici fırsatlar yer alıyor. Özellikle temizlik teknolojileri, ev bakım cihazları ve çeşitli elektronik ürünler öne çıkanlar arasında. Uygun fiyatlı robot süpürgelerden ankastre setlere, bakım ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar onlarca ürün, kampanyalı fiyatlarla reyonlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler var?

10 Nisan 2025 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
BİM'de bu cuma neler var? BİM 11 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu
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BİM'in 11 Nisan Cuma günü satışa çıkacak ürünler listesi resmen açıklandı. BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda, dikkat çeken ürünlerin başında buharlı temizlik makineleri, yüksek emiş gücüne sahip robot süpürgeler, katlanabilir elektrikli bisikletler ve pratik mutfak ekipmanları geliyor. Özellikle temizlik alanında ev işlerini kolaylaştıracak akıllı çözümler, uygun fiyatlarla sunuluyor.

BİM 11 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğunda mutfaklarını yenilemek isteyenler için de pek çok alternatif mevcut. Ankastre setlerden cam ocaklara, blender setlerinden şık masa ürünlerine kadar birçok ev ürünü raflarda olacak. Özellikle yeni ev kuranlar ya da bahar temizliğiyle evini yenilemek isteyenler için geniş bir ürün yelpazesi sunulmuş durumda. Tüm bu indirimli ürünler, 11 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla BİM mağazalarında satışa çıkacak.

BİM 11 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Beyaz Turbo Cam Ankastre set: 9.250,00 TL

Blender Set 1.290 TL

Cam Set Üstü Ocak 2.690 tl

Halı-Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

Buharlı Temizleme Makinesi 4.290 TL

Katlanabilir e-Bike 39.990 TL

Kendi Kendini Temizleyen, Şarjlı Süpürge Paspas 6.990 TL

Şarjlı Diş Fırçası 649 TL

Ayak Bakım Seti 299 TL

Vücut Bakım Seti 699 TL

Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Robot Süpürge 11.990 TL

Powerbank 10.000 mAh 349 TL

Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL

32 İnç HD Uydu Alıcılı Led Televizyon 5.595 TL

Kablosuz Kulaklık 299 TL

Büyük Boy Valiz 879 TL

Küçük Boy Valiz 689 TL

Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

Emaye Tava/Sahan Seti 18 cm 499 TL

Rattan Koltuk 299 TL

Rattan Masa 1.099 TL

Masa Örtüsü 99 TL

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