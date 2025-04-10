BİM'de bu cuma neler var? BİM 11 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in 11 Nisan Cuma günü satışa çıkacak ürünler listesi resmen açıklandı. BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda, dikkat çeken ürünlerin başında buharlı temizlik makineleri, yüksek emiş gücüne sahip robot süpürgeler, katlanabilir elektrikli bisikletler ve pratik mutfak ekipmanları geliyor. Özellikle temizlik alanında ev işlerini kolaylaştıracak akıllı çözümler, uygun fiyatlarla sunuluyor.
BİM 11 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğunda mutfaklarını yenilemek isteyenler için de pek çok alternatif mevcut. Ankastre setlerden cam ocaklara, blender setlerinden şık masa ürünlerine kadar birçok ev ürünü raflarda olacak. Özellikle yeni ev kuranlar ya da bahar temizliğiyle evini yenilemek isteyenler için geniş bir ürün yelpazesi sunulmuş durumda. Tüm bu indirimli ürünler, 11 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla BİM mağazalarında satışa çıkacak.
BİM 11 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUBeyaz Turbo Cam Ankastre set: 9.250,00 TL
Blender Set 1.290 TL
Cam Set Üstü Ocak 2.690 tl
Halı-Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TLBuharlı Temizleme Makinesi 4.290 TL
Katlanabilir e-Bike 39.990 TL
Kendi Kendini Temizleyen, Şarjlı Süpürge Paspas 6.990 TL
Şarjlı Diş Fırçası 649 TL
Ayak Bakım Seti 299 TLVücut Bakım Seti 699 TL
Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Robot Süpürge 11.990 TL
Powerbank 10.000 mAh 349 TL
Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL32 İnç HD Uydu Alıcılı Led Televizyon 5.595 TL
Kablosuz Kulaklık 299 TL
Büyük Boy Valiz 879 TL
Küçük Boy Valiz 689 TL
Bambu Çamaşır Sepeti 499 TLEmaye Tava/Sahan Seti 18 cm 499 TL
Rattan Koltuk 299 TL
Rattan Masa 1.099 TL
Masa Örtüsü 99 TL