BİM'de bu hafta hangi ürünler var? 7 Mayıs 2025 BİM aktüel kataloğu

BİM'de bu hafta çarşamba kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. 7 Mayıs 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta teknolojik ürünlerden ev dekorasyonuna, su arıtma cihazlarından spor ekipmanlarına kadar birçok dikkat çekici ürün mağazalarda olacak. Kaliteli markaların yer aldığı ürün listesi, uygun fiyat ve taksit avantajlarıyla tüketicilerle buluşacak.

7 MAYIS 2025 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Uygun fiyatlı ürünleriyle tüketicilerin favori marketi olan BİM, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü için hazırladığı yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Teknoloji, mutfak ürünleri, ev dekorasyonu ve spor ekipmanları gibi birçok kategorideki ürünler, sınırlı sayıda stoklarla BİM mağazalarında olacak.

TEKNOLOJİ TUTKUNLARINA MONİTÖR VE KAHVE MAKİNESİ FIRSATI

BİM'de bu hafta için hazırlanan katalogda dikkat çeken ürünlerden bazıları şunlar:

Onvo 32 inç IPS QHD Gaming Monitör – 7.990 TL

Onvo 27 inç FHD Monitör – 4.990 TL

Onvo 24 inç IPS FHD Monitör – 3.990 TL

Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi ECAM290.61.B – 17.990 TL

BİM kataloğu, gerek ev ofis ihtiyaçları gerekse oyuncular için uygun fiyatlı monitör seçenekleri sunulurken, kahve keyfini evde yaşamak isteyenler için de profesyonel bir kahve makinesi dikkat çekiyor.

KUMTEL ÜRÜNLERİYLE MUTFAKTA YENİLİK

Kumtel markalı beyaz eşyalar ve mutfak ürünleri BİM'de bu hafta da listede:

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 204 L – 11.990 TL

Kumtel Depozusuz Su Arıtma Cihazı – 5.250 TL

Kumtel Çift Hazneli Fritöz 11 LT – 5.250 TL

Evlerde hem tasarruf hem de konfor sağlayan bu ürünler, taksitli ödeme seçeneği ile tüketiciye sunulacak.

EVİNİ GÜZELLEŞTİRMEK İSTEYENLERE ÖZEL MOBİLYALAR

Dekoratif ve işlevsel ürünler arayanlar için BİM bu hafta gardırop, makyaj masası ve kahve köşesi gibi mobilya seçeneklerini aktüel kataloğa ekledi:

Hazefan 6 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop – 7.750 TL

Danilo Çekmeceli Makyaj Masası – 4.490 TL

Kervancı Divan Kahve Köşesi – 7.450 TL

Çocuklar ve gençler için eğlenceli bir alternatif olan Voit Ayaklı Pota – 6.490 TL'den satılacak.

Elektrik kesintilerine karşı güçlü çözüm sunan Rolwal Benzinli Jeneratör RB-J-GE-3800X – 9.990 TL'den satışa sunulacak.