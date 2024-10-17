BİM'e bu hafta PS4 Slim geliyor! BİM 18 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta oyunseverleri heyecanlandıracak olan oyun konsolu Sony PS4 Slim geliyor. 7 sayfadan oluşan BİM kataloğunda; Teknoloji ve Elektronik Ürünler, Motosikletler, Elektrikli Ev Aletleri, Dekoratik Lambalar, Spor ve Egzersiz, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve Giyim, Ev Eşyaları ile Oyuncak grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte BİM 18 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu



BİM 18 EKİM 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Skyjet Rivero 125 CC Motosiklet 79.000 TL

Skyjet Rivero 125 CC Motosiklet 79.000 TL

Skyjet Bayberry 125 CC Motosiklet 52.975 TL

Polosmart Akım Korumalı Priz 329 TL

Mantar Lamba 195 TL

Neckband Bluetooth Kulaklık 399 TL

İbrik Mozaik Lamba 999 TL

Deveboyu İbrik Mozaik Lamba 629 TL

Solar El Feneri 199 TL

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL

HP Gaming Laptop 26.950 TL

Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 229 TL

Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.495 TL

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge 7.975 TL

İmex Akıllı Saat 850 TL

Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.199 TL

Pilli Baharat Öğütücü 259 TL

Şarjlı Kişisel Blender 479 TL

Arzum Steam Rush Eco Buharlı Düzleştirici 899 TL

MAXRT Karın Kası Sistemi 189 TL

MAXRT Karın Kası Sistemi 189 TL

MAXRT Boks Torbası 379 TL

Yoga Çemberi 41 cm 169 TL

Pilates Çemberi 309 TL

Pilates Bant Seti 3'lü 89 TL

Pilates Barı 149 TL

Pilates Yüzüğü 499 TL

Dynamic Pilates Topu 179 TL

Karın Egzersiz Tekerleği 119 TL

Elastik Esneme Bandı 109 TL

Dartboard Set 189 TL

Yoga/Pilates Minderi 339 TL

Thigh Master 99 TL

Koridor Barfiksi 249 TL

Şınav Barı 149 TL

Süngerli Paslanmaz El Yayı 2'li 54,50 TL

Atlama İpi 29 TL

Dambıl 1 Kg 74,50 TL

Dambıl 2x2 Kg 99 TL

Dambıl 5 Kg 169 TL

Relax Silindir Bardak Termos 400 ml 269 TL

Relax Klasik Bardak Termos 400 ml 269 TL

Relax Diamond Bardak Termos 500 ml 299 TL

Relax Brack Bardak Termos 500 ml 299 TL

Wide Bardak Termos 400 ml 269 TL

Prizma Bardak Termos 350 ml 259 TL

LAV Line Sürahi 1200 cc 79 TL

LAV Line Sürahi 1200 cc 79 TL

LAV Rose Kapaklı Kavanoz 1050 cc 29,50 TL

LAV Rose Kapaklı Kavanoz 550 cc 19,50 TL

LAV Boyalı Meşrubat Bardağı 3'lü 129 TL

LAV Vega Büyük Kase 119 TL

LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 32,50 TL

LAV Bölmeli Kilitli Saklama Kabı 720 cc 99 TL

LAV Misket Sunum Bardağı 3'lü 99 TL

LAV Vega Kase 19,50 TL

LAV Sera Baharatlık 49 TL

LAV Valeria Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

LAV Valeria Su Bardağı 3'lü 69 TL

LAV Kulplu Tekli Bardak 29 TL

LAV Servis Tabağı 32,50 TL

LAV 12 Parça Kahve Seti 299 TL

LAV 12 Parça Alya Çay Seti 199 TL

Bonera Emaye Sunum Tepsi·si 129 TL

Bonera Emaye Saklama Kabı/Baharatlık 3'lü 499 TL

Bonera Emaye Tava/Sahan Seti 379 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 129 TL

Benante Çay Tabağı 6'lı 179 TL

Benante Büyük Salata Tabağı 89 TL

Bonera Tek Fiyat Çelik Ürünler 249 TL

Gold Uzun Tatlı Kaşığı 219 TL

Muffin Kek Kalıbı 12'li 179 TL

Alpina Fincan Seti 4'lü 199 TL

Kalpli· Çift Cidarlı Kupa 169 TL

Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 49 TL

Matara 730 ml 99 TL

Toz Alma Püskülü Çeşi·tleri 49 TL

Mutfak Fırçası 59 TL

Büyük Kare Saklama Kabı 3'lü 32,50 TL

Sıcak Su Torbası 69 TL

Saplı Faraşlı Fırça 59 TL

Süzgeç 69 TL

Bulaşıklık 79 TL

Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL

Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL

Softy Tek Kişilik Battaniye 389 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 255 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL

Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

Kiğılı Gömlek 409 TL

Kiğılı Sweatshirt 409 TL

Erkek Sweatshirt 199 TL

Kadın Sweatshirt 189 TL

Kadın / Erkek Eşofman Alt 145 TL

Pijama Alt 129 TL

Erkek Kışlık Gömlek 199 TL

Kapı Önü Paspası 39,50 TL

Kadın / Erkek Spor Ayakkabı 429 TL

Erkek Spor Çanta 175 TL

Kadın Spor Çanta 219 TL

Rubenis Şemsiye 149 TL

Kapı Altı Rüzgar Önleyici 34,50 TL

Oyun Çadırı 299 TL

Oyun Çadırı 299 TL

Canavar Kamyonlar 219 TL

Taşıyıcı ve Fırlatıcı Ejderha 479 TL

Konuşan Defne Bebek 389 TL

Cırt Cırtlı Matematik Kitabım 229 TL