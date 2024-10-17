BİM'e bu hafta PS4 Slim geliyor! BİM 18 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta oyunseverleri heyecanlandıracak olan oyun konsolu Sony PS4 Slim geliyor. 7 sayfadan oluşan BİM kataloğunda; Teknoloji ve Elektronik Ürünler, Motosikletler, Elektrikli Ev Aletleri, Dekoratik Lambalar, Spor ve Egzersiz, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve Giyim, Ev Eşyaları ile Oyuncak grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte BİM 18 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 18 EKİM 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Skyjet Rivero 125 CC Motosiklet 79.000 TL
Skyjet Rivero 125 CC Motosiklet 79.000 TL
Skyjet Bayberry 125 CC Motosiklet 52.975 TL
Polosmart Akım Korumalı Priz 329 TL
Mantar Lamba 195 TL
Neckband Bluetooth Kulaklık 399 TL
İbrik Mozaik Lamba 999 TL
Deveboyu İbrik Mozaik Lamba 629 TL
Solar El Feneri 199 TL
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL
HP Gaming Laptop 26.950 TL
Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 229 TL
Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.495 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge 7.975 TL
İmex Akıllı Saat 850 TL
Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.199 TL
Pilli Baharat Öğütücü 259 TL
Şarjlı Kişisel Blender 479 TL
Arzum Steam Rush Eco Buharlı Düzleştirici 899 TL
MAXRT Karın Kası Sistemi 189 TL
MAXRT Karın Kası Sistemi 189 TL
MAXRT Boks Torbası 379 TL
Yoga Çemberi 41 cm 169 TL
Pilates Çemberi 309 TL
Pilates Bant Seti 3'lü 89 TL
Pilates Barı 149 TL
Pilates Yüzüğü 499 TL
Dynamic Pilates Topu 179 TL
Karın Egzersiz Tekerleği 119 TL
Elastik Esneme Bandı 109 TL
Dartboard Set 189 TL
Yoga/Pilates Minderi 339 TL
Thigh Master 99 TL
Koridor Barfiksi 249 TL
Şınav Barı 149 TL
Süngerli Paslanmaz El Yayı 2'li 54,50 TL
Atlama İpi 29 TL
Dambıl 1 Kg 74,50 TL
Dambıl 2x2 Kg 99 TL
Dambıl 5 Kg 169 TL
Relax Silindir Bardak Termos 400 ml 269 TL
Relax Klasik Bardak Termos 400 ml 269 TL
Relax Diamond Bardak Termos 500 ml 299 TL
Relax Brack Bardak Termos 500 ml 299 TL
Wide Bardak Termos 400 ml 269 TL
Prizma Bardak Termos 350 ml 259 TL
LAV Line Sürahi 1200 cc 79 TL
LAV Line Sürahi 1200 cc 79 TL
LAV Rose Kapaklı Kavanoz 1050 cc 29,50 TL
LAV Rose Kapaklı Kavanoz 550 cc 19,50 TL
LAV Boyalı Meşrubat Bardağı 3'lü 129 TL
LAV Vega Büyük Kase 119 TL
LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 32,50 TL
LAV Bölmeli Kilitli Saklama Kabı 720 cc 99 TL
LAV Misket Sunum Bardağı 3'lü 99 TL
LAV Vega Kase 19,50 TL
LAV Sera Baharatlık 49 TL
LAV Valeria Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL
LAV Valeria Su Bardağı 3'lü 69 TL
LAV Kulplu Tekli Bardak 29 TL
LAV Servis Tabağı 32,50 TL
LAV 12 Parça Kahve Seti 299 TL
LAV 12 Parça Alya Çay Seti 199 TL
Bonera Emaye Sunum Tepsi·si 129 TL
Bonera Emaye Saklama Kabı/Baharatlık 3'lü 499 TL
Bonera Emaye Tava/Sahan Seti 379 TL
Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 129 TL
Benante Çay Tabağı 6'lı 179 TL
Benante Büyük Salata Tabağı 89 TL
Bonera Tek Fiyat Çelik Ürünler 249 TL
Gold Uzun Tatlı Kaşığı 219 TL
Muffin Kek Kalıbı 12'li 179 TL
Alpina Fincan Seti 4'lü 199 TL
Kalpli· Çift Cidarlı Kupa 169 TL
Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 49 TL
Matara 730 ml 99 TL
Toz Alma Püskülü Çeşi·tleri 49 TL
Mutfak Fırçası 59 TL
Büyük Kare Saklama Kabı 3'lü 32,50 TL
Sıcak Su Torbası 69 TL
Saplı Faraşlı Fırça 59 TL
Süzgeç 69 TL
Bulaşıklık 79 TL
Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL
Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL
Softy Tek Kişilik Battaniye 389 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 255 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL
Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
Kiğılı Gömlek 409 TL
Kiğılı Sweatshirt 409 TL
Erkek Sweatshirt 199 TL
Kadın Sweatshirt 189 TL
Kadın / Erkek Eşofman Alt 145 TL
Pijama Alt 129 TL
Erkek Kışlık Gömlek 199 TL
Kapı Önü Paspası 39,50 TL
Kadın / Erkek Spor Ayakkabı 429 TL
Erkek Spor Çanta 175 TL
Kadın Spor Çanta 219 TL
Rubenis Şemsiye 149 TL
Kapı Altı Rüzgar Önleyici 34,50 TL
Oyun Çadırı 299 TL
Oyun Çadırı 299 TL
Canavar Kamyonlar 219 TL
Taşıyıcı ve Fırlatıcı Ejderha 479 TL
Konuşan Defne Bebek 389 TL
Cırt Cırtlı Matematik Kitabım 229 TL