Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu istemeden de olsa bu kararı aldı

Süper Lig'de başarılı grafik çizen Emre Belözoğlu bu sezon ortasında aldığı Medipol Başakşehir'i alt sıralardan kurtarıp ligde 3'üncü sıraya kadar yükseltti. Genç teknik adam Avrupa Ligi'ne katılma hayalleri kurarken yeni sezon öncesinde de kadro planlamasını oluşturuyor. Emre Belözoğlu, yeni sezonda sözleşmesi sona erecek Fredrik Gulbrandsen'i kadroda düşünmüyor.

EMRE BELÖZOĞLU KARARI VERDİ

29 yaşındaki Fredrik Gulbrandsen'in sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Emre Belözoğlu forvet hattı için başka isim düşünüyor. Emre Belözoğlu kendisine yöneltilen transfer sorularına, "Gençleşmemiz gerekiyor" cevabını vermişti. Genç teknik adamın yeni sezondaki hayali hem genç takım kurmak hem de Avrupa Ligi'nde mücadele etmek.

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EMRE BELÖZOĞLU'NUN HAYALİNDEKİ HÜCUM HATTI

41 yaşındaki genç teknik direktör bu sezon ortasında aldığı Başakşehir'i önce düşme hattından uzaklaştırdı sonra da ligde zirve hattına yaklaştırdı. Emre Belözoğlu yeni sezonda 4-2-3-1 sistemiyle oynamak istiyor ve hücum hattında genç bir golcü takıma kazandırmak istiyor.