Bitti bu iş! Batuhan Karadeniz şampiyon takıma resmen imzayı atıyor

Kariyerinin başında büyük çıkış yakalayan Batuhan Karadeniz son olarak 3. Lig ekibi Iğdırspor'da forma giyiyordu. Takımından ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaşan 31 yaşındaki oyuncu Spor Toto 1. Lig'ine yükselen Sakaryaspor'a transfer oluyor.

BATUHAN KARADENİZ ŞAMPİYON TAKIMA GELİYOR

31 yaşındaki oyuncu Sakaryaspor'a transfer oluyor. Daha öncede formasını giydiği takımda başarılı performans gösteren Batuhan Karadeniz'in hedefi takımını Süper Lig'e çıkarmak. Eski günlerine dönüş sinyali veren ve Iğdırspor'da başarılı performans çizen golcü oyuncu yeni takımının hazırlık kampına katılacak.

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Iğdırspor'da bu sezon 30 maça çıkan Batuhan Karadeniz 20 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Türkiye Kupası'nda 1 kez forma şansı yakalayan golcü oyuncu bu sezon gollerinin tamamını ligde attı. 29 maça 19 kez ilk 11'de başlayan Batuhan Karadeniz 16 kez fileleri havalandırdı ve takımı Iğdırspor'u ligde 3. yapmayı başardı.

Star Gazetesi