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  • Bitti bu iş! Batuhan Karadeniz şampiyon takıma resmen imzayı atıyor
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Bitti bu iş! Batuhan Karadeniz şampiyon takıma resmen imzayı atıyor

Tecrübeli oyuncu Batuhan Karadeniz formasını giydiği Iğdırspor'dan ayrılık kararı aldı. Sakaryaspor ile anlaşmaya varan yıldız gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de forma giyecek. Batuhan Karadeniz daha önceden de Sakaryaspor forması giymişti.

Star Gazetesi19 Haziran 2022 Pazar 19:46 - Güncelleme:
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Kariyerinin başında büyük çıkış yakalayan Batuhan Karadeniz son olarak 3. Lig ekibi Iğdırspor'da forma giyiyordu. Takımından ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaşan 31 yaşındaki oyuncu Spor Toto 1. Lig'ine yükselen Sakaryaspor'a transfer oluyor.

BATUHAN KARADENİZ ŞAMPİYON TAKIMA GELİYOR

31 yaşındaki oyuncu Sakaryaspor'a transfer oluyor. Daha öncede formasını giydiği takımda başarılı performans gösteren Batuhan Karadeniz'in hedefi takımını Süper Lig'e çıkarmak. Eski günlerine dönüş sinyali veren ve Iğdırspor'da başarılı performans çizen golcü oyuncu yeni takımının hazırlık kampına katılacak.

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BATUHAN KARADENİZ'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Iğdırspor'da bu sezon 30 maça çıkan Batuhan Karadeniz 20 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Türkiye Kupası'nda 1 kez forma şansı yakalayan golcü oyuncu bu sezon gollerinin tamamını ligde attı. 29 maça 19 kez ilk 11'de başlayan Batuhan Karadeniz 16 kez fileleri havalandırdı ve takımı Iğdırspor'u ligde 3. yapmayı başardı.

Star Gazetesi

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